Primele declaraţii ale lui Liviu Dragnea după atacurile Gabrielei Firea

Liviu Dragnea a făcut o serie de declaraţii, la Antena 3, în emisiunea "Subiectiv" a lui Răzvan Dumitrescu, după recentele atacuri venite din partea Gabrielei Firea.

"Eu am aflat săptămâna aceasta de la televizor (n.r. - despre această situaţie tensionată). Nu pot să spionez pe nimeni pentru că nu am cum. Nu am serviciu de spionaj nici eu, nici partidul. Sunt prostii. Credeţi că Ministerul de Interne în care lucrează oameni serioşi poate spiona pentru o persoană publică? Încerc să nu răspund la atacuri personale, dar nu pot să nu iau apărarea colegilor, să nu răspund la atacuri la adresa Guvernului nostru", afirmă Liviu Dragnea.

Președintele PSD susține că partidul a început să fie atacat violent imediat după alegerile din 2016.

”Imediat după alegerile din 2016, PSD a început să fie atacat violent. Toți au teama de audit, de evaluarea lucrurilor pe care le-au făcut. Au o temă pentru că dacă PSD rămâne la guvernare le strică planurile. Eu am respect pentru ofițerii SRI. Din păcate, conducerile care s-au succedat la aceste servicii au început să profite de putere. A fost o trecere mare în ceea ce privește SRI și asta într-un mod netransparent. Suntem țara care e cea mai ascultată din Europa, dacă nu chiar din lumea întreagă(...) Iohannis e cel care ar pierde dacă noi rămânem la Guvernare. Președintele nu a făcut nimic în patru ani. Dacă vom pleca noi nu mai putem îndeplini multe obiective, cum ar fi: legea pensiilor, pensia minimă, centrele medicale pentru persoanele cu dizabilități, legea salarizării, legea adopțiilor, legile justițiilor, legea offshore(....) Când ei au fost la gurvenare a fost descreștere economică. Diferența între noi și ei e că noi au fost productivi, pe când ei au cheltuit tot. Pentru a nu continua acest program, care e abia la jumătate au început cu atacuri violente. M-au demonizat, am fost vopsit în culorile iadului, m-au atacat dur, m-au condamnat, tot ce se întâmplă e din vina mea”, a declarat Dragnea la Antena 3.