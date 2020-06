Primul dosar de corupție legat de criza “COVID” lovește la vârful Sănătății

Adrian Eugen Ionel, directorul general al Unifarm, compania de stat a Ministerului Sănătății, a fost pus sub control judiciar de către DNA, fiind acuzat de luare de mită, abuz în serviciu, complicitate la trafic de infuență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Ancheta vizează o presupusă șpagă de 760.000 de euro, cerută de oficial, pentru un contract privind achiziția de măști și combinezoane, contract atribuit chiar la începutul stării de urgență.

Conform procurorilor, achiziția a vizat 250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale, iar contractul a fost încheiat, fără nicio procedură, în prima jumătate a luni martie, cu încălcarea legislației privind achizițiie publice. DNA arată că au fost, astfel, livrate un milion de măști, ca primă tranșă, nu erau chirurgicale, ci de protecție, neconforme cu standardele impuse în contract. Cu toate acestea, marfa a fost recepționată.

Anchetatorii susțin că Adrian Eugen Ionel a determinat un funcționar Unifarm să ateste în mod nereal, pe documentele de atribuire ale contractului, că negocierea s-a realizat chiar cu reprezentantul distribuitorului. “ În realitate, negocierea s-a realizat între directorul general Ionel Eugen Adrian și intermediar, la un restaurant din municipiul București, unde practic s-a convenit asupra clauzelor contractului și a prețului echipamentelor de protecție”, se arată în actul acuzării.

“Parandărăt” de 18 la sută

DNA arată că, în schimbul acestui “serviciu, “persoana intermediară a pretins de la reprezentanții societății comerciale, pentru sine și pentru funcționari din CN Unifarm SA, suma de 5.810.175 lei, reprezentând 18% din valoarea totală a contractului încheiat cu Unifarm. Din această sumă, inculpatul Adrian Eugen Ionel urma să primească suma de 760.000 euro convenită cu intermediarul. Din cauză că societatea comercială furnizoare nu a achitat intermediarului nicio sumă din procentul convenit, inculpatul Ionel Eugen Adrian, în calitate de director general al C.N. Unifarm S.A., a decis rezilierea unilaterală a contractului”. Mai mult, din totalul echipamentelor conținute în contract a fost livrată și plătită doar o parte, respectiv un milion de măști și 26.000 de combinezoane. “Prin modalitatea descrisă s-ar fi produs un prejudiciu în valoare de 2.380.000 lei în patrimoniul C.N. Unifarm SA, reprezentând contravaloarea celor un milion de măști de protecție neconforme cu cele care au constituit obiectul contractului”, susțin procurorii.

S-a numit singur în funcție

Anchetatorii mai arată că Adrian Eugen Ionel ar fi ajuns la conducerea Unifarm, în anul 2016, ilegal. Asta, deoarece, în calitatea de membru și de președinte al Consiliului de Administrație, a votat pentru propria numire în funcția de director general, lucru interzis de OUG 109/2011. Tot atunci, el a emis și a semnat o Decizie prin care și-a aprobat o remunerație netă, care, pentru perioada iulie 2016 – mai 2020, s-au ridicat a aproape 500.000 de lei. Directorul Unifarm nu mai are dreptul să exercite funcția pe perioada controlului judiciar, nu are voie să părăsească localitatea sau să ia legătura cu părțile din dosar. În caz contrar, el riscă arestul preventiv.

Ionel Eugen Adrian, acuzat de procurori că a primit mită trei sferturi de milion de euro

Denunțătorul lui Ionel este deputatul USR Emanuel Ungureanu

Denunțătorul directorului Unifarm este nimeni altul decât deputatul Uniunii Salvați România, Emanuel Ungureanu. Acesta susține că Adrian Eugen Ionel “este ținut în brațe de către PNL”. Conform lui Ungureanu, “în 11 mai, am spus de tribuna Parlamentului că acest domn (directorul Unifarm – n.red.) nu ar trebui pus nici măcar bișnițar la un bazar. Am spus că am informații că acest domn a vândut către spitale măști neconforme ca fiind FPP2, a vândut spitalelor măști pentru zugravi cu 29 de lei bucata, mințind în facturi, fără certificat de conformitate. DNA m-a chemat ca martor a doua zi, am dat date. Cine l-a ținut în functie pe acest domn? Vom afla. L-a ținut în brațe PNL. După ce am avertizat că acest individ este corupt, Ministerul Sănătății a cumpărat marfa de la Unifarm și a distribuit-o inclusiv în spitalele din Moldova”.

La închiderea ediției, directorul Unifarm, Adrian Eugen Ionel, a precizat, în legătură cu acuzațiile care îi sunt aduse de către procurorii DNA, că este nevinovat. “Sunt nevinovat şi aştept să pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt”, a declarat acesta.

Procurorii au mai multe dosare similare în lucru

Punerea sub acuzare a directorului Unifarm reprezintă doar primul dosar pregătit de DNA cu privire la achizițiile guvernamentale, făcute în criza “COVID”, conform unor surse judiciare. În prezent, pe masa procurorilor există mai multe cauze similare, inclusiv una care se referă la achiziția, prin ONAC, de măști de la o firmă care se ocupă cu baruri în Giurgiu. Achizițiile directe de materiale de protecție au fost prevăzute în decretele privind instaurarea stării de urgență și au dat prilejul partidelor din Opoziție să atace Puterea pe această temă. De altfel, la momentul în care ar fi trebuit ca Parlamentul să prelungească starea de alertă, PSD a condiționat votul și de eliminarea achizițiilor făcute fără licitație.

După anunțul DNA referitor la această anchetă, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a scris, pe contul său de socializare, că social-democrații au fost singurii care au spus că achizițiile făcute fără licitație, în timpul pandemiei, înseamnă furt. “De aceea vor prelungirea stării de alertă la nesfârșit. Ca să fure și mai mult! Și le-am spus STOP! Ajunge! 760.000 euro este șpaga pretinsă, potrivit organelor de cercetare penală, de cel aflat la conducerea Unifarm. Pentru măștile care nici astăzi nu au ajuns la persoanele vulnerabile. Pentru combinezoanele pe care medicii nu le-au avut în lupta cu virusul”, a precizat Ciolacu.