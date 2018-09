Primul parlamentar disputat între partidele de la putere

Senatorul Scarlat Iriza este primul parlamentar care trece de la un partid din coaliţie la celălalt. După ce la sfârşitul sesiunii trecute, Iriza a demisionat din ALDE pentru a activa independent, după vacanţa de vară şi-a anunţat trecerea la PSD. Deocamdată, niciun lider ALDE nu şi-a exprimat nemulţumirea că partenerii din coaliţie au început să racoleze de la proprii aliaţi. O explicaţie este şi faptul că Iriza este un caz aparte. După ce a avut mai multe mandate ca deputat PSD, a trecut la UNPR. În momentul fuziunii acestei formaţiuni politice cu PMP, Iriza a preferat să plece la ALDE. Senatorul susţine că plecările sale au fost rodul unor dispute personale, nu al unui dezacord cu partidul în ansamblu. Prima dată s-a certat cu fostul preşedinte al CJ Gorj, Ion Călinoiu, iar acum cu Daniel Chiţoiu, secretarul general al ALDE. „Acest individ, că nu e om, a acaparat toată puterea politică şi economică din ALDE”, a spus Iriza care i-a reproşat şi neglijarea organizaţiei de Gorj a partidului, ce a adus la scăderea popularităţii ALDE în judeţ. La asta s-a adăugat o dispută cu ministrul Energiei, Anton Anton. Senatorul susţine că nu a provocat resentimente în ALDE prin plecarea sa. „N-are de ce. Eu am fost la domnul Tăriceanu şi i-am spus că am toată admiraţia pentru domnia sa, dar l-a pus pe Chiţoiu într-o funcţie din care a acaparat puterea în partid. Mai vorbescu cu domnul Tăriceanu pe WhatsApp”, a spus Iriza pentru Jurnalul. Acesta a mai spus că nu există motive pentru care să-i fie reproşată crearea de tensiuni în coaliţie deoarece nu a plecat direct la PSD, ci după câteva luni ca independent şi, în plus, a avut un trecut îndelungat ca social-democrat. „Eu nu am blamat niciodată PSD-ul”, s-a justificat Iriza.

Iriza s-a certat cu ministrul Anton Anton când acesta a afirmat că va trebui înlocuit cărbunele din Valea Jiului cu altă sursă pentru obţinerea de energie