Primul rival al premierului la șefia PSD s-a înscris în cursă

Deputatul Liviu Pleșoianu și-a depus, ieri, candidatura pentru funcția de președinte al PSD, devenind, astfel, rival oficial al Vioricăi Dăncilă pentru președinția social-democraților. Acesta și-a anunțat intenția, inițial, pe pagina sa de Facebook. Pleșoianu atrage atenția că are informații că se intenționează blocarea candidaturii sale, dar și cea a lui Codrin Ștefănescu pentru funcția de secretar general, acuzând-o pe Viorica Dăncilă că a predat partidul statului paralel și președintelui Klaus Iohannis. Pleșoianu intenționează, de asemenea, să candideze și la președinția României

“Astăzi, la ora 12.30, îmi voi depune candidatura la sediul central din Băneasa pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat. De asemenea, mă voi înscrie oficial în vederea desemnării candidatului PSD pentru prezidențiale. (…) E necesar ca un om neteleghidat să spună lucrurilor pe nume la Congres”, a scris, ieri-dimineață, Liviu Pleșoianu, pe pagina sa de socializare. Ulterior, acesta a declarat că dorește să vadă dacă, în PSD, este cu adevărat democrație, “pentru că din ce aud din partid, multe zvonuri, se pare că şi candidatura mea se încearcă a fi blocată, şi candidatura lui Codrin Ştefănescu… a lui Codrin, însă, nu a fost încă blocată, dar se zvoneşte că vor să scoată funcţia de secretar general. Se zvoneşte, să vedem, aştept să aud ce spune doamna Dăncilă despre asta, că vor să scoată funcţia de secretar general să nu se mai poată candida la congres şi să fie numit secretarul general în CEX. Sper să nu fie adevărat. Iar în cazul meu încearcă să blocheze candidatura tot aşa, printr-un element birocratic, în sensul că pot să am susţinere de la 10 organizaţii, dar dacă nu am de la organizaţia din care fac parte, atunci nu aş putea să îmi depun candidatura”.

“Oamenii se simt trădați”

Pleșoianu a adus premierului un set de acuzații fără precedent. “Doamna Dăncilă urca împreună cu mine pe scenă la mitingul din 9 iunie 2018, în spatele domniei sale era un ecran mare de tot pe care îl vedea toată lumea, sutele de mii de oameni care au fost în Piaţa Victoriei, pe care scria «Jos statul paralel». În faţa doamnei Dăncilă era un pupitru pe care scria tot «Jos statul paralel». Acum, doamna Dăncilă spune în mod repetat că nu ştie dacă există, că părerile sunt împărţite. Eu nu pot să accept aşa ceva, vedeţi, noi putem să avem idei, putem să intrăm în polemică, putem să avem idei diferite, dar este important să rămânem pe ideea pe care am avut-o până acum, nu să ne transformăm de pe o zi pe alta… să ne tragem de sfori… A şi spus că este alt om acum, că dintr-o dată s-a regăsit pe sine, că până acum nu a fost dânsa. Vă daţi seama că premierul României spune că nu a fost cu adevărat ea însăşi până acum? Nu am cum să nu mă gândesc la faptul că este teleghidată", a adăugat acesta. Deputatul o mai acuză pe Dăncilă că a predat partidul lui Klaus Iohannis. “Ce este foarte sigur este că sunt foarte mulţi oameni, oameni simpli care votează acest partid şi care sunt îngrozitor de supăraţi pe ce se întâmplă în momentul de faţă, pentru că se simt trădaţi", concluzionează Pleșoianu.

Atacuri fără precedent la adresa președintelui interimar al PSD, cu patru zile înainte de alegerile interne. Pleșoianu: “Doamna Dăncilă uită că a urcat cu mine pe scenă la mitingul contra statului paralel”

Codrin Ștefănescu nu renunță la candidatură

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, înlăturat din funcție de Viorica Dăncilă, după condamnarea lui Liviu Dragnea, vrea să revină în forță. Acesta și-a depus candidatura pentru aceeași funcție, la congresul de sâmbătă. “Sper ca regulile să nu se schimbe în timpul jocului, așa cum am auzit. Am anunțat săptămâni în șir că scoatem funcțiile la concurs și mii de delegați au fost chemați, să putem candida efectiv. Sper să putem candida în fața colegilor și aceia prin vot să spună la urnă pe cine vor să aleagă", a declarat Codrin Ștefănescu. Acesta a adăugat că prioritatea zero în PSD este ca partidul să aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale, nominalizâdu-l, printre alții, chiar pe Liviu Pleșoianu.