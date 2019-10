Profil de candidat. Cătălin Ivan, “rebelul” din PSD care s-a aruncat în lupta pentru Palatul Cotroceni

Candidatul la președinție Cătălin Ivan este un independent care încearcă să construiască un nou pol pe zona de stânga a eșichierului politic. După ce a părăsit Partidul Social Democrat, ca urmare a unui conflict prelungit cu fosta conducere, în special cu Liviu Dragnea, Cătălin Ivan și-a înființat propria formațiune politică, sub denumirea de Alianța pentru Demnitate Națională (ADN). În primăvară, pe listele acestui partid, fostul PSD-ist a candidat pentru un al treilea mandat la Parlamentul European, fără succes.

În noul său proiect politic, Ivan vrea să imprime câteva principii, printre care o justiție dreaptă, nepolitizată, subliniind faptul că, în Parlamentul European, a inițiat o decizie cu privire la recuperarea averilor ilicite mutate în afara Uniunii Europene. Prezidențiabilul crede în valorile fundamentale.

În campania pentru Cotroceni intră cu sloganul “Te-ai săturat de jocul lor politic? Votează alternativa! Cătălin Ivan – președinte pentru România”. El socializează aproape continuu pe pagina sa de Facebook cu oamenii, cărora le împărtășește faptul că România are astăzi nevoie de un președinte pentru români, nu atât pentru România, deoarece România nu mai este azi doar între granițele ei, este acolo unde există chiar și un singur român “Avem aproape jumătate din populația activă a țării în afara granițelor, sunt comunități întregi în Spania, Italia, unde nu există nicio instituție a statului roman. Ca șef al diplomației, președintele trebuie să fie primul care dă exemplul că instituțiile statului ajung acolo. Președintele trebuie să fie garantul demnității naționale, ca șef al CSAT și comandant suprem al Armatei, așa cum este prevăzut în Constituție. Niciun popor nu este demn, nicio țară nu este suverană dacă nu are armată proprie și dacă nu își poate finanța apărarea teritorială”, susține Cătălin Ivan.

“Trebuie să ne mândrim cu ce avem”

“Eu sunt un patriot. Îmi iubesc țara și sunt creștin. Faptul că eu cred în valorile creștine nu ar trebui să mă rușineze că o spun. Astăzi, mai degrabă spui că ești homosexual și te aplaudă toată lumea decât să spui că mergi la biserică. Te arată cu degetul. Cred că trebuie să conservăm ce avem, să punem în valoare ce avem și să ne mândrim cu ce avem”, scrie Cătălin Ivan pe pagina de socializare.

Ivan îl atacă la baionetă pe președintele în funcție, Klaus Iohannis, spunând că trebuie să ne disociem total de politica instituțiilor statului de a face “curățenie” printre cadidații care l-ar putea deranja pe Iohannis în a obține “fără niciun mimim efort cel de-a doilea mandat”. Mai mult, Ivan este de părere că imixtiunea în timpul alegerilor prezidențiale din partea DNA reprezintă “o practică nedemocratică de a influența cursul alegerilor și care poate arunca o umbră de îndoială asupra unui candidat, afectându-i în mod direct șansele în cursa electorală”.

Două mandate de europarlamentar din partea României

Născut la data de 23 decembrie 1978, în Galați, Cătălin Ivan este fost membru al Partidului Social Democrat și a deținut funcția de europarlamentar două legislature, din 2009 până în 2019. La Bruxelles a făcut parte din Grupul Alianței Progresiste a Democraților și Socaliștilor, pentru ca, în ultima parte a mandatului, să fie eurodeputat independent.

Prezidențiabilul independent a absolvit cursurile Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, Secția “Tranzacții Internaționale” și a obținut două mastere – unul în afaceri internaționale, iar al doilea, în managementul politic.

Cătăin Ivan a intrat în politică în cadrul Tineretului Social Democrat Iași și a ocupat funcția de președinte al acestei organizații, după care a devenit secretar al Departamentului pentru Educație, Cercetare, Tineret și Sport din cadrul Partidului Social Democrat, funcție pe care a ocupat-o până în anul 2008. Ivan a fost vicepreședinte al TSD pe probleme de relații externe, iar în 2014 a fost ales în funcția de președinte al Organizației PSD Sectorul 1.

În plan profesional, Cătălin Ivan a ocupat funcția de membru în Comisia pentru Control bugetar și de membru supleant al Comisiei pentru Buget, respectiv de membru al Delegației la Comisia Parlamentară de Cooperare Uniunea Europeană - Moldova, precum și de membru al Comisiei pentru Cultură, Educație și Mass-Media a Parlamentului European.

În ultimii doi ani, Cătălin Ivan a intrat în conflict cu fosta conducere a PSD, în special cu Liviu Dragnea, dar și cu Codrin Ștefănescu, statutul său în partid fiind, la un moment dat, unul incert. În timp ce oficialii formațiunii specificau faptul că Ivan a fost exclus din partid, el preciza, în toate aparițiile publice, că este încă membru. La sfârșitul anului trecut s-a produs însă “divorțul” de PSD.

Averea

Liderul ADN și candidat pentru Palatul Cotroceni, Cătălin Ivan este unul dintre cei mai puțin avuți pretendenți la fotoliul prezidențial. Nu are terenuri, are un apartament și o colecție de trei mașini. Un Volskwagen Passat și două Audi.

Nu deține opere de artă, ceasuri, tablouri sau bijuterii, dar are economii în conturi bancare de 15.000 de lei și 6.697,98 euro. Ivan are și datorii, mai exact de restituit un credit în valoare de 60.000 de euro, către o bancă din Bruxelles. În ultimul an fiscal, candidatul a realizat venituri în cuantum de 78.174.12 euro.