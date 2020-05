Proiect de lege pentru anularea amenzilor aplicate în timpul stării de urgență

Liderii ALDE și Ptro România au depus, în Patrlament, un proiect de lege prin care să se anuleze aproapet toate procesele verbale de contravenție, aplicate de autorități, pe perioada stării de urgență, în baza prevederilor din OUG 1/1999 declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. Proiectul vizează, însă, păstrarea sancțiunilor aplicate celor care nu au respectat izolarea sau care au plecat din carantină, precum și celor care au tulburat ordinea și liniștea publică.

Călin Popescu Tăriceanu a publicat, pe contul său de socializare, proiectul de act normativ. Conform acestui document, prcesele verba;e de contravenție, emise în baza articolului 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999, se declară nule. De asemenea, amenzile aplicate și care au fost deja achitate, în tot sau în parte, se returnează debitorilor la cerere. Pentru amenzile neachitate organelle fiscal nu vor mai da în debit sumele datorate.



Proiectul de lege exceptează, însă, de la anularea proceselor verbale de contravenție prin care s-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare la domiciliu, de carantivă, sau cele aplicate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice”. Inițiativa legislativeă a intrat în pricedură parlamentară și, în caz că va fi adoptată, va intra în vigoare în termen de trei zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial.



Liderul ALDE arată că Decizia CCR a desființat amenzile abuzive aplicate românilor și, în consecință, pentru a nu bloca instanțele de judecată, dar și pentru a veni în sprijinul românilor care au fost amendați în mod abuziv, am înaintat spre consultare și altor partide parlamentare proiectul de lege conceput de specialiștii ALDE, PSD și Pro România, proiect care prevede anularea amenzilor date de către autorități în baza ordonanțelor militare. “Cred că putem profita de timpul pe care îl avem până la momentul în care Curtea Constituțională va da motivarea deciziei prin care a desființat aceste amenzi pentru a face o dezbatere în societate pe această temă. Nu e un proiect care îi penalizează pe cei care au respectat legea și au stat în case, așa cum propaganda guvernamentală a încercat să spună”, a precizat Tăriceanu.

Evitarea blocajelor în instanțele de judecată