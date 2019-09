Proiectul privind votul electronic la distanţă, adoptat tacit

Proiectul legislativ privind votul electronic la distanţă, iniţiat de parlamentari USR, a trecut tacit luni de Senat prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare.



Potrivit expunerii de motive, scopul proiectului este acela de a rezolva o mare parte din problemele cu care se confruntă cetăţenii români, probleme la care sistemul de vot clasic nu are încă răspunsuri.



"O primă problemă identificată de noi este aceea că, dat fiind faptul că peste trei milioane de români sunt plecaţi la muncă sau la studii în străinătate, deplasarea în alte localităţi unde se află consulate/ambasade pentru a vota poate fi de cele mai multe ori costisitoare, dacă nu chiar imposibilă. Pe lângă faptul că statul român trebuie să cheltuiască în plus pentru a asigura funcţionarea acestor secţii de votare la standardele celor din ţară, şi cetăţenii români trebuie să investească timp şi bani pentru deplasarea la reprezentanţele consulare pentru a-şi exercita un drept fundamental", precizează iniţiatorii proiectului.



De asemenea, tinerii care studiază în alte localităţi decât cele de domiciliu reprezintă o altă categorie de alegători care întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte distanţa ce trebuie parcursă pentru a-şi exercita dreptul la vot, iar persoanele bolnave sau cu dizabilităţi, mai ales cele cu probleme de vedere sau locomotorii, se confruntă cu obstacole suplimentare în a participa la procesul de vot: nu există cabine de vot special adaptate nevoilor acestora, care să sigure respectarea exigenţelor de proces de votare secret, direct şi independent. În plus, posibilitatea de a vota în spitale, azile sau case de bătrâni rămâne restrânsă, chiar şi prin folosirea urnei mobile, mai susţin semnatarii proiectului.



În opinia acestora, prin folosirea votului clasic ca unică modalitate de vot, riscul de fraudă electorală rămâne unul destul de ridicat.



"Prin folosirea votului pe Internet putem vorbi despre respectarea unor standarde de exigenţă verificabile - votul este secret, direct, transparent şi mult mai accesibil cetăţenilor, indiferent de locaţie. Alte avantaje pe care acest tip de sistem le aduce sunt: numărarea rapidă a voturilor, încurajarea tinerilor şi persoanelor care lucrează duminică sau sunt plecate din ţară să voteze, oferirea unei platforme alternative de exprimare a opţiunilor politice unor cetăţeni care au fost marginalizaţi în acest sens până acum (persoanele cu dizabilităţi). Nu în ultimul rând, prin implementarea votului electronic la distanţă, cetăţeanul va primi confirmarea că votul său a fost înregistrat în urna electronică, că a fost procesat şi mai ales că a fost numărat corect, fără vreo intervenţie externă ulterioară sau vreo eroare umană", se arată în expunerea de motive a proiectului.



Potrivit iniţiatorilor, această propunere legislativă nu va elimina posibilitatea votului clasic, ci este o modalitate alternativă şi complementară acestuia. Votul electronic nu înlocuieşte sub nicio formă votul tradiţional.



Senatul este prima Cameră sesizată.

