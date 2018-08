Protestul diasporei - Jandarmii au fost nevoiți să se apere cu spray-urile din dotare

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, Georgian Enache, a declarat vineri, la Antena 3, că jandarmii sunt în dialog permanent cu protestatarii din Piaţa Victoriei, pentru a-i determina pe aceştia din urmă să nu mai arunce cu diverse obiecte către forţele de ordine, dar a menţionat că jandarmii au fost obligaţi să folosească spray-urile din dotare când a fost rupt gardul de protecţie.



"Colegii mei discută în permanenţă, sunt între manifestanţi şi discută cu ei pentru a-i determina pe aceştia să nu mai arunce cu diverse obiecte către forţele de ordine cu diverse obiecte S-au folosit inclusiv pungi cu excremente, cu urină, care au fost aruncate către forţele de ordine, au fost aruncate de asemenea pietre rupte din carosabil, care nu au ajuns doar în capul jandarmilor, ci au lovit persoane care participau la adunarea publică. Colegii mei au fost nevoiţi, în momentul în care a fost rupt gardul de protecţie, să folosească şi spray-urile individuale de protecţie, pentru că au fost puşi într-o situaţie de pericol, iar legea permite jandarmului să utilizeze toate mijloacele pe care le are în dotare pentru a înlătura acea stare de pericol", a afirmat Enache.



El a adăugat că momentan situaţia s-a calmat, iar jandarmii care flanchează Guvernul sunt rezerve de intervenţie care pot fi folosite în cazul în care "situaţia escaladează din nou".



"În acest moment situaţia s-a calmat, din punctul nostru de vedere. Permanent am încercat, încă de la sosirea primilor manifestanţi în piaţă, un dialog cu aceştia, nu este în interesul nimănui escaladarea unor conflicte, colegii (...) sunt rezerve de intervenţie care pot fi folosite în cazul în care situaţia escaladează din nou", a spus Enache.



Georgian Enache a mai a susţinut că trei jandarmi au fost răniţi, unul fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dar a subliniat că în pericol sunt puşi şi reprezentanţii presei aflaţi în piaţă.



"Am avut trei jandarmi care au fost răniţi, unul este într-o stare mai delicată şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, având fracturat un deget. Însă nu doar noi suntem puşi în situaţi de pericol, sunt şi reprezentanţii televiziunilor care se află aici, sunt cameramani, reporteri, inclusiv ei se află în stare de pericol atunci când din mulţime se aruncă cu obiecte contondente", a afirmat Enache.



Potrivit acestuia, până în acest moment s-au înregistrat, conform ISU, mai multe cazuri de "iritare" din cauza folosirii gazelor lacrimogene, iar alte persoane "au fost lovite de către obiectele aruncate din mulţime". AGERPRES