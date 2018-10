Prună (USR): Exploatarea gazelor din Marea Neagră se transformă într-o scamatorie economică

Deputatul USR Cristina Prună a declarat, luni, la Ora Guvernului, că exploatarea gazelor din Marea Neagră ar fi trebuit să fie un exemplu de bune practici între stat şi investitori, însă se transformă într-o "scamatorie economică" şi seamănă cu "metoda accidentului".



"Motivul pentru care v-am chemat astăzi în plenul Camerei Deputaţilor, domnule ministru, este Legea offshore şi valorificarea producţiei de gaze din Marea Neagră, o discuţie care, din păcate, a lipsit destul de mult din spaţiul public. Absenţa dumneavoastră nemotivată de la lucrările comisiilor comune a fost într-adevăr regretabilă. Ar fi fost în interesul românilor ca ministrul de resort să susţină acest proiect de lege mai mult în spaţiul public, să susţină mai mult în Parlament şi să le explice oamenilor de ce aceste exploatări sunt atât de importante pentru România în următorii 30 de ani, mai ales că scrie negru pe alb în strategia energetică faptul că mai avem gaze pe următorii 14 ani. Ministrul Energiei, ministrul Economiei, ministrul Finanţelor Publice şi directorul ANRM trebuiau să fie prezenţi la dezbaterile care au avut loc în Camera Deputaţilor, lucru care nu s-a întâmplat", a afirmat Prună, la dezbaterea la care a participat ministrul Energiei, Anton Anton.



Ea a spus că ministrul ar trebui să explice care sunt planurile pentru a valorifica producţia de gaze din Marea Neagră pe piaţa internă, pentru a extinde reţeaua de gaze în România şi pentru a relansa industria petrochimică.



Deputatul USR a susţinut că dezbaterile asupra Legii offshore au fost blocate în Parlament.



"Există o Lege offshore care este în dezbatere aici, în Parlamentul României, lege care a fost retrimisă la comisie şi care a fost blocată timp de trei săptămâni şi mâine este din nou pusă pe ordinea de zi, pentru că, se pare, PSD şi ALDE au ajuns la o înţelegere. Între timp, am asistat la un spectacol al declaraţiilor din partea celor de la Putere şi am avut senzaţia la moment dat că există disensiuni în cadrul coaliţiei de guvernare şi am avut şi iluzia, la un moment dat, că Opoziţia contează, pentru că am fost chemaţi la o întâlnire cu liderii de grup", a adăugat Prună.



În opinia sa, actuala Putere cere Opoziţiei votul pentru "o scamatorie economică".



"Exploatarea gazelor din Marea Neagră ar fi trebuit să fie un exemplu de bune practici între stat şi investitori, ar fi trebuit să avem aceste studii şi date, însă iată că se transformă din păcate într-o scamatorie economică, aş putea să spun. Mai degrabă, seamănă cu metoda accidentului adică atunci când cineva necunoscut te sună să îi dai bani, folosindu-se de o drama umană, aşa dumneavoastră, actuala majoritate, ne cereţi nouă să dăm votul pentru o scamatorie economică", a afirmat Cristina Prună. AGERPRES