PSD a depus la Biroul Electoral lista candidaţilor pentru alegerile europarlamentare; 1.330.995 de semnături strânse în doar o săptămână

Foto: Lucian Alecu

Partidul Social Democrat a depus marţi la Biroul Electoral Central listele cu semnăturile de susţinere şi lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai.

"Am depus 1.330.995 de semnături strânse în doar o singură săptămână. (...) Dacă am fi continuat încă o săptămână, am fi depăşit două milioane de semnături. 2.850 de semnături au fost invalidate pe nişte proceduri tehnice, înţelegem că la fiecare partid s-a întâmplat aceeaşi chestiune. (...) În final, lista a fost acceptată, avem număr de înregistrare, începând de astăzi pornim în campanie. Acum mergem la partid, ne aşteaptă Liviu Dragnea care tocmai a închis o întâlnire importantă, programată de o săptămână. După-amiază avem prima întâlnire, pe rând, cu sindicatele care sunt alături de PSD. Vor urma întâlniri teritoriale şi urmează şi campania de mitinguri în toată ţara. (...) Vom fi prezenţi printre oameni permanent, non-stop, de acum înainte până în ziua alegerilor", a declarat secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, la ieşirea de la BEC.

Candidaţii de pe primele locuri ale listei PSD au promis că "se vor lupta pentru binele românilor" şi, mai ales, îşi vor vorbi de bine ţara.

"Îi rog pe români să nu trimită în Parlamentul European persoane care votează împotriva propriei lor ţări, să trimită o echipă de patrioţi, aşa cum suntem noi, pentru că noi considerăm că România are drepturi egale în UE, România are de oferit în UE, România merită mai mult şi românii merită mai mult. Dumnezeu să ne ajute!", a declarat Rovana Plumb, care deschide lista candidaţilor PSD pentru Parlamentul European.

Jurnalista Carmen Avram a susţinut că pentru ea este "o zi foarte mare şi foarte importantă". "Intru într-un univers complet necunoscut mie, e un demers în premieră pentru mine şi tocmai de aceea îi mulţumesc acestei echipe că m-a acceptat - aşa nouă cum sunt - vreau să îi garantez acestei echipe şi tuturor celor care vor vota pentru noi că voi face absolut tot ce îmi stă în putinţă să ducem în Parlamentul European adevărul despre această ţară, adevărul despre oamenii acestei ţări, lângă care am crescut, pe care îi cunosc foarte bine şi cred că ştiu exact ce îşi doresc. Şi aş vrea ca cuvintele lor, dorinţele lor să ajungă la Bruxelles şi România să îşi recapete strălucirea pe care a pierdut-o acum nişte ani din varii motive şi cred că asta se poate face prin noi. (...) După 27 de ani de jurnalism vă pot garanta că aceasta este echipa cea mai bună pentru ca România să fie repusă acolo unde îi este locul, pentru că România merită mai mult decât are astăzi", a spus Carmen Avram.

Cristian Terheş consideră că locul 4 pe lista candidaţilor PSD reprezintă o oportunitate specială pentru el, dar şi pentru români. "Cred că fiecare român care priveşte această listă poate vedea că are de ales cea mai bună listă de români care pot reprezenta România la Bruxelles în acest moment. (...) Mulţumesc fiecărui membru şi susţinător care în această perioadă s-a preocupat de strângerea listelor de semnături, de vestirea mesajului în ţară şi îl invit pe fiecare român să privească la lista din care facem parte şi să facem comparaţie cu celelalte liste. (...) Cred că avem ocazia să repunem România pe hartă şi să trimitem la Bruxelles persoane care pot cu adevărat să reprezinte şi să lupte pentru România", a spus Terheş.

Dan Nica, în prezent europarlamentar PSD, aflat pe locul 5 pe lista candidaţilor social-democraţi pentru PE, a subliniat că echipa din care face parte trebuie să susţină de la Bruxelles bunăstarea tuturor românilor. "La Bruxelles trebuie să te lupţi pentru fiecare român, indiferent că se află în ţară sau în afara ţării. Şi să ne apărăm ţara, să nu o vorbim de rău, să nu îi jignim pe români şi să luptăm pentru fiecare lucru de care depinde bunăstarea românilor. Aceasta este misiunea acestei echipe", a spus Nica.

Eurodeputata Gabriela Zoană - locul 12 pe lista candidaţilor PSD - a susţinut la rândul său că se va lupta în continuare pentru binele românilor în Parlamentul European. "Aveţi încredere în noi, ştiţi cine suntem, ce am făcut. Guvernul actual a adus cele mai bune măsuri pentru România, iar noi în Parlamentul European reprezentăm cu foarte multă dragoste România", a declarat Zoană.

AGERPRES