PSD a rămas fără trezorier şi are un nou purtător de cuvânt

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a fost desemnat miercuri, de Biroul Permanent Naţional, purtător de cuvânt al partidului, potrivit unor surse social-democrate.

"În cadrul BPN de astăzi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la preşedintele României, am discutat despre dialogul pe care l-am avut cu reprezentanţii Comisiei Europene şi cu preşedintele socialiştilor europeni de la Bruxelles, am desemnat purtătorul de cuvânt al partidului şi am luat act de demisia trezorierului partidului", a declarat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei conducerii PSD.

Funcţia de trezorier al partidului a fost deţinută de Mircea Drăghici.

AGERPRES