PSD criticâ declaraţiile lui Klaus Iohannis şi ale lui Ludovic Orban, de Ziua Principatelor: Românii au nevoie de un trai decent, nu de anticipate

PSD afirmă că românii au nevoie de autostrăzi bugetate şi un trai decent, nu de populisme ieftine şi anticipate, social-democraţii criticând astfel declaraţiile făcute la Iaşi vineri, de Ziua Principatelor, de preşedintele Klaus Iohannis şi de premierul Ludovic Orban.



"Jenant, domnule preşedinte! Jenant, domnule Orban! De Ziua Sfântă a Unirii, românii nu meritau acest lucru. Măcar atâta lucru să fi înţeles de la cei care, acum 161 de ani, au fost în aceleaşi locuri! Românii au nevoie de autostrăzi bugetate şi un trai decent, nu de populisme ieftine şi anticipate. V-au spus-o clar astăzi!", arată un mesaj postat pe pagina de Facebook a PSD.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat la Iaşi că este nevoie de alegeri anticipate.



"Am încredere că actualul Guvern înţelege pe deplin nevoile pe care românii le au şi că va lua în continuare măsuri concrete pentru a îndrepta toate lucrurile strâmbe. Primele luni au arătat clar că năzuinţele oamenilor au fost auzite. Din Parlament, însă, PSD vrea să blocheze toate reformele, şi de aceea avem nevoie de alegeri anticipate", a spus şeful statului.



La rândul său, premierul Ludovic Orban a afirmat că PNL se va impune în alegerile parlamentare din acest an, indiferent dacă acestea vor fi anticipate sau la termen.



"PNL va câştiga alegerile parlamentare, indiferent când vor avea loc. Problema este că Parlamentul actual nu mai are nicio legătură cu opţiunile politice ale românilor de astăzi. Ele sunt rezultatul unor alegeri, din decembrie 2016, care au dat o componenţă, care este în totală contradicţie cu ceea ce vor românii astăzi", a declarat Orban.

