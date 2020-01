PSD depune joi moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban

Lucian Alecu

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban va fi depusă joi de PSD, după ce Guvernul şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, preşedinte interimar al PSD.



"Niciunde în Europa, în acest moment, nu şi-a permis nicio putere să modifice legile electorale cu aşa de puţin timp înaintea alegerilor, indiferent de ce alegeri vorbim. În cazul de faţă vorbim de alegerile locale. Nimeni până acum în România în cei 30 de ani de democraţie consideraţi totuşi puţini ca şi democraţie nu şi-a permis cu un Guvern în funcţie de interesele proprii să vină cu modificări la legile electorale. Este cea mai gravă criză de abuz de putere. (...) Mâine vom depune moţiunea de cenzură şi la prânz vom face Biroul permanent reunit pentru programul de citire a moţiunii.", a declarat miercuri liderul PSD.



Marcel Ciolacu a arătat că lipsesc 5-6 voturi pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată de Parlament şi a susţinut că există negocieri cu parlamentari care vor să se afilieze grupului social-democrat.



"Vom vedea adevăratul recensământ după ziua de luni, când parlamentarii vor veni sau vor face solicitări de afiliere la Biroul permanent pentru a se lua de afiliere către un grup parlamentar. Sunt parlamentari cu care am stat de vorbă şi doresc să se afilieze grupului PSD. (...) Eu sunt optimist că această moţiune de cenzură va trece", a spus Ciolacu.



Moţiunea va fi susţinută şi de parlamentarii UDMR. În 16 ianuarie, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formaţiunea sa va vota moţiunea de cenzură, dacă Guvernul Ludovic Orban îşi va angaja răspunderea în parlament în privinţa alegerii primarul în două tururi de scrutin.



"În cazul angajării, singura posibilitate să nu intre în vigoare legea este dărâmarea guvernului şi asta se poate face prin moţiune de cenzură. Din punctul nostru de vedere, va fi o moţiune de cenzură şi vom vota moţiunea de cenzură în momentul când va fi dezbătută în Parlament şi votată", a spus liderul UDMR.



Potrivit Constituţiei, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege, iar în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului se poate depune o moţiune de cenzură. Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură depusă a fost adoptată. Dacă Executivul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat.



Pentru a trece moţiunea de cenzură este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. PSD are 198 de parlamentari şi UDMR - 30, în total fiind 228 parlamentari care ar vota pentru.



După depunerea moţiunii de cenzură urmează ca Birourile permanente reunite să se întrunească să stabilească calendarul dezbaterii. Potrivit regulamentului Parlamentului, moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii. Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

AGERPRES