PSD + Pro România bat PNL în două din trei sondaje pentru parlamentare. PPUSL este în creștere

Trei case de sondare a opiniei publice au realizat, în luna aprilie, cercetări sociologice, pentru a evidenția intenția de vot a românilor, dacă duminica viitoare ar urma să aibă loc alegeri parlamentare. Surprinzător, în două dintre aceste sondaje, PSD se află la o distanță de maximum 4 puncte procentuale în urma PNL. Singurul sondaj care evidențiază o diferență de 9 procente este cel realizat de Avangarde. Însă toate cele trei cercetări arată că, împreună, PSD și Pro România, cele două partide de stânga, depășesc 33 de procente, în cel mai pesimist scenariu, și 38,7 la sută, în cel mai optimist scenariu. PNL însă are cea mai mică proiecție de vot, de 33 la sută, și cea mai optimistă de 37 de procente. Partidul Puterii Umaniste (PPUSL) își menține trendul crescător, de la alegerile prezidențiale de anul trecut, fiind cotat cu 3 procente, în două dintre aceste sondaje.

Conform ultimului sondaj CURS, dat publicității la sfârșitul săptămânii trecute, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, PNL ar obține 22 la sută din voturile electoratului, în timp ce PSD ar fi creditat de 29 la sută dintre votanți. Alianța USR-PLUS este cotată, conform CURS, cu 12 la sută din preferințe, în timp ce PMP, cu 5 procente. O creștere spectaculoasă o cunoaște partidul lui Victor Ponta, Pro România, care ar fi votat de 7 la sută din electorat. În schimb, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu, ALDE, nu ar trece pragul, întrunind 4 la sută din voturi. UDMR se află la limită, cu 5 procente, în timp ce Partidul Puterii Umaniste (Social Liberal) este preferat de 3 la sută dintre respondenți.

O cercetare similară realizată de Avangarde, în perioada 6-12 aprilie, arată că PNL conduce detașat, cu 37 la sută din voturi, urmat de PSD, cu 28 la sută și de Alianța USR-PLUS, cu 15 procente. Cercetarea arată că PMP, ALDE și UDMR nu ar prinde următorul Parlament, fiind creditate cu 3 procente, respective câte 4 procente pentru formațiunile conduse de Călin Popescu Tăriceanu și Kelemen Hunor. Și în acest sondaj, PPUSL întrunește 3 la sută. Pro România este cotat cu 5 la sută.

Sondajul BCS, realizat în perioada 11-15 aprilie arată că PNL are un scor de 31,3 la sută, în timp ce PSD are cea mai mare creștere, ajungând la 29,9 la sută. Pe poziția a treia se află Alianța USR-PLUS, cotată la 19,9 procente. PMP are și el o cotă de 6,7 procente. Pro România obține, conform sondajului BCS, cel mai mare scor, de 8,8 la sută. În schimb, ALDE (cu 2,5%) și UDMR (cu 3,6%) nu ar intra în noul Legislativ. PPUSL nu a fost măsurat în această cercetare.

Ce alianțe politice se prefigurează

Patru lucruri interesante reies din toate aceste cercetări. Primul este că, în sondajele CURS și BCS, PSD se află la mică distanță în urma PNL, fiind în creștere. Al doilea este acela că în toate aceste sondaje, PNL se află pe o pantă descendentă.

Al treilea fenomen evidențiat este că fostul PSD, împărțit acum între PSD și Pro România, depășește PNL, în sondajul CURS, cu 3 procente, iar în sondajul BCS cu 6,4 procernte. Doar în sondajul Avangarde PNL se află cu 4 procente peste PSD și Pro România.

Ei, bine, cercetările mai arată un lucru foarte interesant. Dacă luăm împreună PSD, Pro România, ALDE și UDMR, avem, conform CURS, un procent de 45%, conform Avangarde, un procent de 38% și conform BCS, un procent de 44,8%. De asemenea, luate împreună PNL, PMP și Alianța USR-PLUS, conform CURS rezultă un scor de 50%, conform Avangarde, un scor de 55% și conform BCS, un scor de 57,9 la sută.

CURS – PNL (33%), PSD (29%). Avangarde – PNL (37%), PSD (28%), BCS – PNL (31,3%), PSD (29,9%)