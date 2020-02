PSD va decide miercurea viitoare dacă va participa sau nu la şedinţa de învestire a Guvernului

Social-democraţii vor decide miercurea viitoare dacă vor participa sau nu la şedinţa comună a Parlamentului în care ar urma să fie supus votului de învestitură noul Guvern Orban.



"Miercurea viitoare vom avea o şedinţă în care vom stabili care este conduita parlamentarilor PSD în legătură cu şedinţa de plen în care urmează să fie acordat votul de învestitură Guvernului Orban. Există şi varianta ca, până când Curtea Constituţională nu se pronunţă asupra sesizării pe care noi am făcut-o, luăm în calcul inclusiv să nu mergem la această şedinţă, pentru că noi credem că desemnarea domnului Ludovic Orban din nou ca şi premier nu este în conformitate cu spiritul Constituţiei", a declarat miercuri, la Parlament, deputatul PSD Daniel Suciu.



El a adăugat că există o majoritate în Parlament, formată din PSD şi Pro România, formaţiuni care au propus la consultările de la Palatul Cotroceni un premier.



"Vă aduc aminte că noi când am fost la consultările de la Cotroceni i-am spus preşedintelui că există o majoritate şi are cheia domnul preşedinte de a ieşi din criza aceasta politică pe care domnia sa a provocat-o. Există o majoritate formată din membri ai PSD şi Pro România care au făcut inclusiv o propunere de premier comună şi la care se mai adaugă şi alţi parlamentari care împărtăşesc viziunea noastră. Vom discuta şi cu aceşti parlamentari care nu sunt nici membri PSD, nici membri Pro România", a menţionat el.

AGERPRES