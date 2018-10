PUR se reorganizează şi se pregăteşte de alegerile pentru Parlamentul European. Maria Grapini candidează pentru un nou mandat

Victor Stroe

Europarlamentarul Maria Grapini va candida pentru un nou mandat la Parlamentul European din partea Partidului Umanist (PUR social-liberal). Fondat în 1991, partidul se află într-o procedură avansată de reorganizare şi va depune o listă completă de candidaţi la alegerile europarlamentare din 2019.

Maria Grapini a declarat sâmbătă că decizia de a candida pentru un nou mandat, sub o nouă siglă, este deopotrivă o responsabilitate şi o continuitate.”Este o mare responsabilitate. Pentru că ne propunem să atingem pragul electoral şi să avem 5% pentru a intra în Parlamentul European. Ar fi o continuitate a proiectelor pe care le-am realizat în calitate de umanist. Tot timpul când am transmis informaţii către presă, către cetăţeni, am spus că sunt europarlamentarul umanist Maria Grapini. Am subliniat intotdeauna acest cuvânt deoarece eu cred că politicile publice trebuie făcute pentru oameni, fără nici o discriminare, şi luările mele de poziţie în Parlamentul European s-au bazat pe acest lucru. Pe o singură Europă, drepturi egale ale cetăţenilor , indiferent unde trăiesc acum. Nu am fost niciodată de acord cu politica unor lideri europeni care propun împărţirea în mai multe Europe, mai multe viteze, Spaţiu Schengen, non Schengen. Mă lupt pentru cetăţenii români şi sigur că va fi o muncă extraordinară , dar mă bazez pe colegii mei din momentul în care am decis să continuăm politica PUR, începută în 1991”, a declarat Maria Grapini

Ea spune că a constatat cu mare plăcere, mergând în anumite judeţe, că sunt foarte mulţi români nostalgici după doctrina umanistă din 1991. “Aceştia spun că doresc acest nume şi acest partid care să conserve valorile, tradiţiile, să fim într-un proiect european, dar păstrând-ne propriile valori şi evident să existe acea scară a valorilor, acea dreptate pe care şi-o doresc cetăţenii României. Vom pleda pentru principii sănătoase, aşa cum sunt înscrise în Cartea valorilor încă din 1991”, a adăugat Maria Grapini.

Liste complete la euroalegeri

Europarlamentarul umanist a prezentat şi planurile partidului în perioada următoare. “Acum avem în 31 de judeţe şi consilieri, şi primari, şi viceprimari. Vom fi un partid cu o conducere colectivă, de echipă. Timpul rămas până la alegerile europarlamentare va demonstra că avem forţa să transmitem cetăţenilor nevoia de a avea un partid sută la sută românesc , cu nişte criterii şi o doctrină extrem de clare, dedicate generaţiilor următoare. Suntem în anul Centenarului şi trebuie să ne întrebăm ce vom lăsa generaţiilor următoare. Noi suntem umanişti şi vrem să acţionăm pe termen lung pentru ca nepoţii, copiii noştri să aibă o Românie în care să poată să trăiască, să nu mai fie nevoiţi să plece”, a afirmat Maria Grapini.

Ea a spus că până la euroalegeri se vor strânge semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor şi se va pregăti structura necesară care să aducă voturi partidului. Maria Grapini a mai spus că PUR va depune o listă completă de candidaţi la alegerile europarlamentare pentru a avea şansa de a avea reprezentanţi în secţiile de votare.

O primă întâlnire a avut loc astăzi, la Bucureşti, cu liderii interimari ai filialelor judeţene, de Sector şi de comune, oraşe şi municipii. Obiectivele pricipale ale întrevederii au fost promovarea doctrinei umaniste în teritoriu precum şi stabilirea strategiei pentru alegerile europarlamentare de anul viitor.

Amendament la bugetul UE

Fost ministru pentru IMM-uri şi membru în Comisiile Piaţă internă, IMM-uri şi Protecţia , Consumatorului ale Parlamentului European, Maria Grapini a reuşit să aducă un amendament la bugetul UE din 2019. Ca urmare, IMM-urile vor avea 800 milioane de euro în plus.” Am reuşit să fac lobby pentru ca amendamentul să fie votat de toate grupurile politice din Parlamentul European”, a spus ea.

Maria Grapini a depus ca europarlamentar peste 2000 de amendamente. Procentul de amendamente depuse de ea şi votate în comisiile Parlamentului European a ajuns la 90, iar tot ce s-a votat în comisii a trecut în plen. Europarlamentarul umanist a făcut şi 25 de rapoarte, ca raportor, şi are la activ peste 500 de luări de cuvânt în plen. “Mi am asumat confruntarea cu toţi lideri europeni din ţările membre care au fost prezenţi în plenară, de la premierul Belgiei, Olandei, Ungariei... Eu cred că România trebuie să fie acolo susţinută şi apărată”, a subliniat Grapini.

Pentru bugetul UE 2021-2027, aflat în negocieri care se vor încheia în timpul preşedinţiei semestriale deţinute de România, s-a reuşit alocarea unor sume mai mari pentru IMM, la capitole importante –cercetare, inovare, la toate programele care ţin de dezvoltarea IMM-urilor. Un exemplu este dublarea sumelor prevăzute pentru programul Orizont Europa, respectiv 120 de miliarde de euro.

“Ce aş vrea eu este ca autorităţile naţionale să găsească canalele prin care să ofere aceste informaţii IMM-urilor din România pentru ca ele să beneficieze de aceste majorări. Noi ne luptăm acolo pentru majorări, dar trebuie să închidem cercul aici”, a spus Maria Grapini.

Ea a arătat că, potrivit statisticilor, România nu stă bine nici la dezvoltarea regională ca procent din numărul decompanii şi procent de IMM-uri la mia de locuitori. “Nu avem o distribuţie uniformă în toate regiunile ţării şi aici trebuie să ne luptăm pentru diminuarea disparităţilor regionale în cadrul României. De asemenea, nu stăm foarte bine la capitalizarea IMM-urilor şi am ridicat această problemă ieri Forumul Economic. Ar trebui să găsim proiecte şi programe, aşa cum se încearcă acum cu Start Up şi Start Nation, să avem bugete suplimentare la bugetul UE pentru susţinerea IMM-urilor”, a explicat europarlamentarul umanist.

Soluţii pentru IMM-uri

Maria Grapini a susţinut necesitatea unei politici naţionale pe cercetare şi inovare dedicată IMM-urilor. “Am şi dat soluţia pe care am transmis-o la cabinetul prim-ministrului. Toţi banii pentru cercetare- inovare, care se dau universităţilor şi institutelor de cercetare să fie corelaţi cu nevoia de cercetare de la IMM şi un proiect de cercetare să fie alocat dacă răspunde unei solicitări a IMM-urilor care nu pot prin forţele proprii să facă cercetare, să ajungă la inovare şi competitivitatea celor care sunt în UE”, a anunţat europarlamentarul umanist.

De asemenea, Maria Grapini a propus o politică naţională privind internaţionalizarea IMM-urilor din România. Acestea sunt, spune Maria Grapini, foarte puţin internaţionalizate, comparativ cu cele din alte state deoarece este costisitor să deschizi o afacere, să cunoşti legislaţia, să acoperi cheltuielile de marketing, studii de piaţă, lucruri care ar putea fi făcute printr-o politică naţională, pentru a reduce cheltuielile unui IMM.

Eurobarometru . Cine e de vină, ce e de făcut

Europarlamentarul umanist a comentat şi rezultatele ultimului Eurobarometru conform căruia susţinerea românilor pentru UE a scăzut dramatic.

“După părerea mea, este vina liderilor europeni care nu au venit cu o viziune unitară a UE. Este şi vina unor politicieni români care merg pe căi diferite şi spun lucruri diferite în Partlamentul European. Şi atunci cetăţenii din România nu se mai simt protejaţi în aceeaşi măsură ca atunci când am plecat cu entuziasm să aderăm la UE. Eu sunt proeuropean şi spun că ar trebui să fim în acest proiect, dar să nu fim cetăţeni de mâna a doua, ci să fim trataţi egal. Aici trebuie să lupte preşedintele României, Guvernul şi toţi românii, subliniez, toţi românii pentru că imaginea României e făcută de noi toţi, mai ales de către eurodeputaţii români. Obligaţia lor este să apere interesele României într-un context global al UE. Iubesc acest slogan pe care ni l-am ales - Demnitate, Onoare şi Curaj. Sunt trei lucruri de care politicienii români ar trebui să dea dovadă că le deţin şi acţionează, nu doar vorbesc”, a spus Maria Grapini

În opinia sa, acest lucru înseamnă că i-ar plăcea ca preşedintele să susţină, ca şi prim-ministrul, ideea de tratament egal pentru români. “Dacă va spune un lucru diferit, după părerea mea nu este bine nici pentru imaginea externă, nici pentru români”, a adăugat europarlamentarul umanist.

Cât priveşte fondurile europene, Maria Grapini a ţinut să atragă atenţia că România se află pe media europeană de absorbţie, şi nu submedie, şi l-a felicitat pe premierul Viorica Dăncilă pentru eforturile de a atrage fonduri pentru proiectele realizate în parteneriat public privat, care, în opinia sa, completează, şi nu exclud banii europeni.

Proiect pentru încurajarea muncii

Mazet Rozor Mihaela, preşedintele interimar al PUR Cluj, a prezentat o iniţiativă a partidului de limitare a exodului forţei de muncă româneşti în străinătate şi de încurajare a muncii. Angajatorii se plâng de lipsa forţei de muncă, iar umaniştii consideră că opţiunea unor tineri de a nu se angaja, preferând să stea acasă, este consecinţa acordării cu prea multă uşurinţă a ajutoarelor sociale.

“Suntem adepţii unui umanism pragmatic. Ajutăm omul însă îl ajutăm să se ajute singur. Salutăm adoptarea Legii 192/2018, care a regândit oarecum criteriile de acordare a ajutoarelor sociale, dar consderăm că nu sunt suficiente. În acest sens, propunem ca măsură alternativă, ca beneficiarii ajutoarelor sociale, care nu suferă de boli cronice, populaţia activă, sunt obligaţi să presteze, cu titlu de voluntariat activităţi în centre de sănătate şi centre de asistenţă socială. Aceste centre au un scop umanist şi în acest fel vor fi degrevate de mari cheltuieli cu personalul. Sigur că persoanele plătite cu venitul minim garantat vor putea ajuta la curăţenie, pregătirea mesei, îngrijirea bolnavilor. Considerăm că este o alternativă”, a spus Mihaela Mazet. Inițiativa va fi inclusă în programul de guvernare al partidului

Pentru început, aceasta va fi promovată pe petiţie on line pentru strângere de semnături, partidul neavând reprezentanţi în Parlament, şi prin discuţii cu guvernanţii, considerând că este o măsură în interesul României.

De asemenea, se încearcă indentificarea personalului apt de muncă necesar în alte judeţe şi relocarea acestuia. “Este păcat ca românii să meargă să muncească în străinătate, familiile să fie atât de traumatizate, când există oferte de muncă bine plătite. Se poate face şi o navetă de weekend sau chiar se pot muta împreună cu familiile. De asemenea, pentru companiile aflate în expansiune, propunem guvernanţilor şi vom identifica măsuri concrete prin care să-i ajute să-şi relocheze afacerile în zone mai puţin dezvoltate sau unde există surplus de forţă de muncă”, a mai spus Mihaela Mazet.