Radu Tudor, despre decizia Înaltei Curţi în conflictul dintre Iohannis şi MApN

Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat in conflictul juridic dintre MApN si Administratia Prezidentiala. Conflictul viza contestarea decretului prezidential de prelungire cu un an a mandatului sefului Statului Major al Apararii, in conditiile legii, notează Radu Tudor pe blog.

Iata decizia Inaltei Curti :

Soluție: Admitere recurs – Admitere recurs – cu casare – Dispune rejudecarea

Admitere recurs – Admitere recurs – cu casare – Dispune rejudecarea Detalii soluţie: Admite recursul declarat de recurentele-pârâte Administraţia Prezidenţială în nume propriu şi în calitate de reprezentantă a Preşedintelui României, Domnul Klaus Werner Iohannis împotriva Sentinţei nr. 16 din data de 31 ianuarie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a VIII a Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează în parte sentinţa atacată şi rejudecând, admite excepţia inadmisibilităţii şi respinge cererea de suspendare a Decretului nr. 1331/28.12.2018 ca inadmisibilă. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate, astfel cum a fost îndreptată şi ale încheierilor premergătoare. Respinge recursul formulat impotriva Încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 31 ianuarie 2019, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 aprilie 2019.

ANTENA3