Radu Tudor, replică Ministrului de Finanțe: „Ați avut o domnișorică la ANAF care v-a făcut praf”

Ministrul a fost solicitat să explice ce se întâmplă cu împrumuturile, dar și care este situația colectării veniturilor de către ANAF, în condițiile în care Mihaela Triculescu a fost demisă de la șefia instituției și înlocuită de Mirela Călugăreanu:

”Ați avut o domnișorică la ANAF care v-a făcut praf. Cum stați cu colectarea? a întrebat Radu Tudor.

”Să știți că această numire a doamnei Călugăreanu la ANAF este într-adevăr o decizie - și acum o să spun ceva care poate o să supere - pe care mi-o asum în întregime! Este o colegă care știe farte bine sistemul, este o persoană din sistem și care am siguranța că va recupera întârzierile din partea de colectare venituri de la ANAF. În schimb, ce-am promis, proiectele mari, cum ar fi securizarea vămilor, trafic-controlul, case de marcat, sistemul IT toate acestea se vor închide până cel târziu anul viitor la final. Desigur, multe dintre ele vor fi făcute și în acest an. Partea de colectare va crește. A rămas același obiectiv la ANAF, adică 28% din PIB venituri pe care le va aduce ANAF luate în calcul, dar obligația este de 30% pentru acest an. Este un obiectiv pentru care vom lupta până în ultima zi a acestui an”, a anunțat ministrul Orlando Teodorovici, joi după amiaza, la Antena 3.