Rădulescu: PSD nu împărtăşeşte opinia Anei Birchall privind SIIJ

Deputatul social-democrat Cătălin Rădulescu a afirmat, miercuri, că PSD nu împărtăşeşte opinia ministrului Justiţiei, Ana Birchall, privind Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), adăugând că, prin declaraţiile făcute, aceasta a adus partidului prejudicii de "imagine extraordinare" şi "a ştirbit autoritatea premierului".



"Nu împărtăşesc nici eu, dar nu împărtăşeşte nici partidul opinia dânsei. Este o opinie separată, a unei persoane care nici măcar nu mai are legitimitatea de a face astfel de declaraţii. Aşa cum ştiţi, dânsa a fost demisă de către premier şi stă acolo forţat, fiind ţinută forţat de către prietenul dânsei, Klaus Iohannis, fapt pentru care dânsa, acum două săptămâni, înainte ca Iohannis să desemneze sau să nu desemneze miniştrii pe care noi i-am propus, inclusiv pe doamna Gârbovan la Ministerul Justiţiei, îi mulţumea anticipat domnului Iohannis", a susţinut el, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului.



Deputatul a adăugat că Ana Birchall a adus PSD prejudicii de "imagine extraordinare" şi "a ştirbit autoritatea premierului", motiv pentru care şi-a exprimat speranţa că la nivelul conducerii partidului se va lua o decizie în acest sens.



"Mai mulţi colegi de-ai mei - şi Olguţa Vasilescu, şi Florin Iordache, şi toţi ceilalţi colegi cu care am discutat şi ieri şi azi - cât şi colegii preşedinţi de organizaţii bănuiesc că vor cere în Comitetul Executiv, aşa cum am discutat între noi, o măsură. Măsura asta poate să fie ori demiterea ei din funcţia de ministru sau excluderea ei din partid. Depinde ce vor hotărî colegii", a spus el.



Rădulescu a subliniat că Birchall, la fel ca alţi membri PSD, nu poate să facă decât afirmaţii "validate de către partid".



"Afirmaţiile de ieri - şi nu numai de ieri - blocajul pe care l-a făcut în mod permanent, de două luni, în nenumirea şefei DNA, discuţiile permanente pe care le-a avut cotradictorii cu şefa CSM şi culminând, ieri şi alaltăieri, cu declaraţiile dânsei privind grupului interministerial, cu ce a făcut ea ca să desfiinţeze secţia specială nu sunt legitimate de către partid. (...) Stă acolo un pic forţat, pentru că a fost demisă de premier. Stă atâta timp cât Curtea Constituţională, probabil azi, va decide odată pentru totdeauna", a precizat deputatul.



El a punctat că PSD susţine Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, pentru ca aceasta "să pună capăt abuzurilor care au fost făcute timp de opt ani de zile" de către procurorii DNA.



"PSD, cât şi toate asociaţiile legitime de magistraţi şi procurori, care au lucrat împreună la legiferarea acestei secţii, sigur că susţin în continuare Secţia pentru procurori, pentru că altfel (...) ar însemna să legitimăm toate acţiunile de represiune şi abuzive ale procurorilor", a spus Rădulescu.



Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a afirmat, marţi, că există două concluzii preliminare majoritare ale grupului de lucru privind Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie care nu susţin funcţionarea SIIJ în actuala formă.

AGERPRES