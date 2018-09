Rădulescu spune că a votat "împotriva" moţiunii simple şi nu ştie cum a apărut în sistemul electronic că a votat "pentru"

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat miercuri că a votat împotriva moţiunii simple adresată ministrului de Interne şi a spus că nu ştie de ce sistemul de vot electronic arată că ar fi votat pentru moţiune.



"Am fost informat şi eu acum că apare votul meu (pe lista de vot electronic apare că a votat pentru moţiune - n.r.), este o aberaţie şi o prostie şi o minciună ordinară. Eu în 5 ani nu am votat niciodată decât pentru partidul meu, eu cu Carmen Dan am o relaţie de amiciţie, de prietenie, o susţin şi am susţinut-o totdeauna şi ştie toată lumea treaba asta. Am votat împotriva moţiunii, Andreea Cosma era lângă mine şi ştie foarte bine că am votat amândoi la fel. De ce a apărut în sistem asta eu nu ştiu, mi-a spus secretarul general, eu nu ştiam de subiectul ăsta", a spus Rădulescu la Palatul Parlamentului.



El a menţionat că în ultimii cinci ani nu a votat niciodată împotriva partidului său şi nu o să facă acest lucru şi nu o să voteze niciodată împotriva unui membru al Guvernului din partidul său. AGERPRES