Raed Arafat trage un semnal de alarmă în privința ordonanței de urgență pe sănătate

Ordonanţa de urgenţă care vizează liberalizarea programelor naţionale de sănătate este periculoasă pentru că poate seca bugetul de stat, a declarat Raed Arafat în exclusivitate la Antena 3.

Secretarul de stat in MAI a afirmat că in privinta urgentelor există unele menţiuni în ordonanţă care pot deschide o nişă prin care banii să ajungă din sistemul public în cel privat.

În replică, secretarul de stat in Ministerul sanatatii Horaţiu Moldovan a explicat ca modificările vizează, de fapt, accesul la tehnologie şi performanţa in situaţii critice. In acest context, ar trebui modificata ordonanta, a replicat Arafat.

