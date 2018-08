Raeţchi (PNL) face apel la preşedintele Comisiei de apărare să trimită invitaţiile la ministrul de Interne şi şefii Jandarmerie

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi face apel la preşedintele Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor să trimită invitaţiile pentru audierea, în cadrul forului, a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi a şefilor Jandarmeriei.



"Ceea ce vedeţi că se întâmplă la nivelul Parlamentului cu decizia de blocare a oricărui demers pentru cercetarea evenimentelor din 10 august s-a întâmplat după cum aţi putut vedea cu toţii şi la nivelul Comisiei de apărare, unde am solicitat săptămâna trecută audierea doamnei Carmen Dan. PSD - ALDE nu au asigurat cvorumul la şedinţa de săptămâna trecută. Domnul preşedinte al Comisiei de apărare, Dorel Căprar, reprezentant PSD, şi-a asumat în cadrul şedinţei de Birou al comisiei că va trimite invitaţii către doamna Carmen Dan şi către şefii Jandarmeriei. După cum aţi văzut în declaraţia doamnei Carmen Dan de ieri, dânsa nu a primit niciun fel de invitaţie. Opoziţia a făcut tot ceea ce putea să facă neavând funcţia de conducere în comisie - a trimis apeluri publice către doamna Carmen Dan, am anunţat clar că va avea loc şedinţa, mâine am anunţat clar că o aşteptăm, am prevăzut acest comportament din partea dânsei, am prevăzut că o să se piardă pe undeva convocarea, că nu o meargă faxul, că plicul nu o să ajungă şi iată că s-a întâmplat. Încă mai avem timp şi vreau să profit de acest moment pentru a face un apel public către domnul Căprar ca mâine să o avem pe doamna Carmen Dan, să trimită acum invitaţiile, are tot dreptul regulamentar să facă asta şi nu cred că ne putem juca de-a tot felul de chiţibuşuri din astea regulamentare", a declarat, luni, Raeţchi.



El a acuzat faptul că ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut un "monolog", o "compunerică" în care şi-a exprimat doar punctul său de vedere, fără a răspunde unor întrebări fundamentale.



"Dacă doamna Carmen Dan respectă Parlamentul, respectă cetăţenii, respectă opinia publică, (...) va veni şi ea mâine de la ora 10,30 la Comisia de apărare pentru a ne răspunde la întrebări", a conchis Ovidiu Raeţchi. AGERPRES