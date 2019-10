Raluca Turcan: Avem cea mai puternică moţiune din ultimii 30 de ani

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie este "cea mai puternică" din ultimii 30 de ani.



"Am pregătit cea mai puternică moţiune de cenzură, unica moţiune de cenzură din ultimii 30 de ani care are toate semnăturile pentru ca acest guvern să devină istorie. Acest guvern va deveni istorie joi. Ţineţi minte - 10.10 (10 octombrie - n.r.) va fi ultima dată când ne vom adresa Vioricăi Dăncilă cu titulatura de prim-ministru al României. Va pleca acasă. România va fi izbăvită, aşa cum îmi spun mulţi oameni când mă întâlnesc cu ei pe stradă: "Salvaţi-ne! Daţi-ne o şansă spre normalitate! Daţi-ne o şansă pentru ca oamenii cinstiţi să aibă posibilitatea de reuşită în ţară! Daţi-ne o şansă pentru ca oamenii sănătoşi, oamenii muncitori şi oneşti să poată să îşi poată face planul de viitor în România şi dacă vor să se întoarcă să aibă unde să se întoarcă, o ţară în care instituţiile să funcţioneze, în care funcţiile să se ocupe pe bază de competenţă şi profesionalism şi nu de o apartenenţă politică"", a afirmat Turcan, în discursul susţinut în prezenţa a peste 2.100 de liberali care participă la Adunarea regională a organizaţiilor PNL Nord-Est, unde este prezent şi preşedintele Klaus Iohannis.



Raluca Turcan a arătat că această moţiune de cenzură este o posibilitate şi o şansă care "a dat la o parte bariera ce ne-a sufocat până acum".



Despre preşedintele Iohannis, Turcan a spus că "are experienţa modernizării unei comunităţi". "Putem spune că succesul modernizării europene este un brand al lui Klaus Iohannis şi al PNL", a susţinut Raluca Turcan. "Klaus Iohannis ne este partener pe termen lung al României. Aceasta este soluţia şi schema care poate să dea României revitalitatea de care are atâta nevoie, cu un preşedinte puternic, integru, respectat, un guvern al PNL, administraţii locale performante aşa cum vedeţi şi aici în Moldova, în Ardeal, în Centrul şi Vestul ţării, aşa cum vedeţi primarii noştri de oraşe şi de comune, preşedinţi de consilii judeţene, care au reuşit acolo la ei în comunitate să facă într-adevăr din România o ţară normală, o ţară în care cu adevărat să trăieşti la standarde internaţionale", a mai spus prim-vicepreşedintele PNL.

www.agerpres.ro