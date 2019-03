Raluca Turcan despre un posibil referendum pe Justiţie: PNL susţine orice demers al preşedintelui

Partidul Naţional Liberal susţine orice demers al şefului statului, inclusiv un referendum pe Justiţie, a anunţat miercuri liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan.



"PNL susţine orice demers al preşedintelui României. Suntem într-un parteneriat cu preşedintele României, cel mai puternic garant al respectării legii şi drepturilor omului în România în momentul de faţă. Dacă nu era preşedintele României, astăzi România ar fi fost complet îngenuncheată, întrucât în Parlament avem deja dictatura majorităţii care nu mai permite nici măcar celor care au primit un vot minoritar din partea cetăţenilor să se manifeste într-un mod susţinut. Aşadar, dacă vom ajunge la un referendum, vom susţine orice formă prin care legea să fie respectată, prin care cetăţenii să fie chemaţi să pună umăr lângă umăr ca România să fie salvată de această molimă numită PSD - ALDE", a declarat Raluca Turcan, la Parlament.



Ea a menţionat că şeful statului va anunţa ce decizii va lua, în paralel PNL având propriul program în Parlament, de câştigare a alegerilor pentru Parlamentul European.



"Şi da, consultări cu preşedintele am avut şi vom avea, pentru că suntem parteneri în această luptă pe care o ducem la modul cel mai sincer de salvare a României şi de oprire a acestui tăvălug care îngenunchează instituţie după instituţie astăzi în România", a adăugat liderul deputaţilor PNL.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că este ''aproape hotărât'' să convoace referendum naţional pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare.



"Lucrăm deja intens la asta, analizăm datele, variantele, partea legală. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai, când avem alegeri europarlamentare. Lăsaţi-mi o marjă, care se datorează nevoii unei analize aprofundate, unei discuţii aprofundate, fiindcă nu vreau să fac eu un referendum pentru ceva anume, dacă fac referendum atunci vreau să am parteneri nu numai partidele, probabil mai mult din Opoziţie, societatea civilă, românii care doresc să dea un semnal clar şi pentru asta pot să vă spun că, de o săptămână încoace, lucrăm foarte intens. I-am rugat pe cei din echipa mea să îmi propună mâine - poimâine un draft de agendă, care cu siguranţă va presupune o întâlnire şi cu câţiva reprezentanţi foarte hotărâţi din societatea civilă", a spus şeful statului, la dezbaterea "Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă", organizată în cadrul Festivalului internaţional de film documentar şi drepturile omului de către Asociaţia One World România. AGERPRES