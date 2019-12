Raluca Turcan: În şedinţa de Guvern de marţi vom avea o primă lectură a proiectului privind OUG 114

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că Guvernul îşi va asuma răspunderea şi pe abrogarea unor prevederi din OUG 114, iar acest proiect va fi prezentat în primă lectură în şedinţa de marţi a Executivului.



"Am decis astăzi ca o a doua asumare de răspundere să fie luată pe ordonanţa 114 şi tot în şedinţa de mâine (marţi - n.r.) vom avea o primă lectură a ordonanţei 114, astfel încât aceasta să fie abrogată, cu excepţia părţii referitoare la construcţii, unde deja s-au operat modificări în sector şi dacă am abroga şi partea aceasta legată de construcţii atunci s-ar bulversa cu totul un domeniu care aduce plus valoare în sectorul economic. OUG 114 a condus la toate creşterile de preţuri pe care le-au simţit românii pe propria piele în timp ce erau minţiţi că o duc mai bine datorită creşterii veniturilor făcute de guvernarea precedentă. Da, veniturile au crescut, dar creşterile de preţuri prin această ordonanţă ticăloasă au fost efectuate", a menţionat ea.



Vinerea trecută, premierul Ludovic Orban anunţa în şedinţa de Guvern că Executivul îşi va asuma răspunderea pe abrogarea "tuturor prevederilor catastrofale" din OUG 114, în perioada următoare.

