PNL va vota pentru convocarea unui referendum declanşat de preşedintele României, consultarea echivalând "cu o moţiune de cenzură a oamenilor cinstiţi împotriva actualului Guvern", a declarat luni liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan.

"PNL va vota pentru convocarea unui referendum declanşat de preşedintele României. Un referendum echivalează cu o moţiune de cenzură a oamenilor cinstiţi din această ţară împotriva actualului Guvern. Din nefericire, în ultimii 2 ani şi jumătate, în România am avut o frăţie a corupţilor în detrimentul oamenilor cinstiţi, economia a fost pusă pe butuci, nivelul de trai a avut foarte mult de suferit şi, mai mult decât atât, demnitatea cetăţenilor acestei ţări a fost lovită în fiecare zi de către clanul mafiot care a acaparat în momentul de faţă cele mai multe instituţii ale statului. Dacă este să facem o trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat în România, vom vedea că nu are nimic de-a face cu votul care a fost dat acum doi ani şi jumătate pentru cei din PSD şi ALDE. Atunci nu s-a vorbit despre eliberarea condamnaţilor definitiv şi de despre dezincriminarea unor pedepse de corupţie, atunci nu s-a vorbit despre prelungirea termenelor în care să se facă contestaţiile în anulare şi despre albirea dosarelor de politicieni. A fost o fraudă uriaşă de încredere şi românii au dreptul să poată să îi exprime din nou votul, de data aceasta în cunoştinţă de cauză", a spus Turcan, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că în ultima vreme a existat şi "un abuz al ordonanţelor de urgenţă, pentru că apărarea mafioţilor s-a făcut de către instituţiile statului prin ordonanţă de urgenţă", ceea ce încalcă în mod flagrant Constituţia.

"Aşadar, PNL susţine demersul preşedintelui de a consulta oamenii cinstiţi din această ţară în Parlament dacă se va ajunge la acest vot şi cerem imperativ să se ajungă la acest vot. PNL va susţine iniţiativa preşedintelui, aşa cum am fost solidari în toată această perioadă cu cei care au fost înşelaţi, cu cei care au fost abuzaţi", a menţionat Turcan.

