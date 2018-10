Raluca Turcan: Proiectul privind prelucrarea datelor cu caracter personal a mai slăbit astăzi un pic Legile Justiţiei

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri că proiectul privind prelucrarea datelor cu caracter personal susţinut de majoritatea PSD-ALDE "a mai slăbit un pic" Legile Justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.



"Majoritatea PSD-ALDE a mai slăbit astăzi un pic Legile Justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. Astăzi a fost votat în plen un proiect de lege iniţiat de Şerban Nicolae sub pretextul implementării unei directive europene şi care prevede ca persoanele care ştiu că au săvârşit fapte de corupţie să poată solicita operatorului de telefonie mobilă în scris informaţii cu privire la interceptare sau neinterceptare. În acelaşi timp, prin acest proiect de lege, persoanele care sunt prevăzute să pună în aplicare modalităţile tehnice de relaţionare cu persoanele care săvârşesc fapte de corupţie funcţionează pe baza unor protocoale încheiate între părţi. Aşadar, vestita temă a protocoalelor secrete, povestea inventată de PSD-ALDE pentru a acoperi eşecul la guvernare şi dorinţa de albire a dosarelor, astăzi a fost susţinută şi votată în plenul Camerei Deputaţilor", a spus Turcan, la Palatul Parlamentului.



Ea a adăugat că PNL analizează posibilitatea contestării la Curtea Constituţională a acestui proiect, deoarece include "aspecte care creează un statut diferenţiat în faţa legii pentru cetăţenii României".



Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente, în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.



Proiectul prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice se realizează numai dacă acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane ori a proprietăţii acesteia, precum şi pentru combaterea infracţiunilor.



"Operatorii sunt obligaţi să instituie măsurile organizatorice, tehnice şi de procedură pentru a furniza persoanei vizate informaţiile necesare potrivit prevederilor art. 13 şi art 16-21 şi pentru a asigura transmiterea unui răspuns în legătură cu prelucrările desfăşurate în condiţiile prevăzute de art. 11 sau în legătură cu notificarea persoanelor vizate în cazul apariţiei unui incident de securitate", stipulează proiectul.



În plus, operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată, în scris, cu privire la modul de soluţionare a cererilor formulate în temeiul prezentei legi. Răspunsul se transmite în mod gratuit, în cel mult 60 de zile calendaristice.



La cerere, atunci când legea nu prevede altfel, operatorul comunică persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare: temeiul juridic al prelucrării, perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă, dacă este cazul, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, inclusiv din state terţe sau organizaţii internaţionale, orice alte informaţii suplimentare, în funcţie de specificul activităţilor de prelucrare, în special atunci când datele cu caracter personal sunt colectate fără ştirea persoanei vizate, mai prevede proiectul de lege.



Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.