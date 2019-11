Raluca Turcan: Urmează în scurt timp demararea construirii spitalelor regionale

Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat miercuri că, în scurt timp, vor fi retraşi diplomaţii recent numiţi de PSD, care nu au nicio legătură cu acest domeniu, şi că va începe construirea spitalelor regionale.



'Am încheiat şedinţa de guvern de astăzi cu 3 urgenţe rezolvate: 1. Propunerile de comisar european din partea României au fost agreate după consultarea preşedintelui Iohannis. Siegfried Mureşan şi Adina Vălean sunt printre cei mai activi europarlamentari, au experienţă vastă de lucru în instituţiile europene, sunt profesionişti şi integri. 2. Restructurarea Guvernului, în varianta de 16 ministere, va aduce mai multă eficienţă şi va pune capăt risipei inutile de bani. 3. Am identificat soluţiile pentru completarea veniturilor persoanelor disponibilizate în urma închiderii minelor din Valea Jiului, prin discutarea în primă lectură a unui act normativ în acest sens. Urmează, în scurt timp: 1. Retragerea diplomaţilor proaspăt numiţi de PSD, care nu au nicio legătură cu diplomaţia; 2. Demararea construirii spitalelor regionale; 3. Program de lucru riguros şi profesionalism în aparatul de lucru al Guvernului şi în toate celelalte instituţii; 4. Pregătirea pentru iarnă", a scris Turcan pe Facebook.



Potrivit vicepremierului, "România are, de astăzi, un Guvern suplu, cu instituţii structurate pe criterii de eficienţă. Pasul următor va fi eliminarea din administraţia publică a tuturor acelor personaje numite politic de PSD şi a clientelei parazitare".



"Moştenirea pe care ne-a lăsat-o Viorica Dăncilă este una foarte gravă, dacă ne uităm fie şi numai la restanţele PNDL - 5 miliarde de lei, la sumele din fonduri europene care riscă să fie dezangajate - 600 milioane euro doar în cele 2 luni rămase până la sfârşitul anului şi alte 3,2 miliarde anul viitor, la sumele nerambursate din TVA, deficitul bugetar la 9 luni fiind de 2,6% din PIB. Vom găsi soluţii potrivite pentru a trece de această perioadă dificilă", a menţionat Raluca Turcan.

AGERPRES