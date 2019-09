Ramona Ioana Bruynseels: Dacă ratăm anul 2020, imunitatea și sora ei geamănă, nesimțirea, vor continua să ne sfideze încă 30 de ani!

Candidata Partidului Puterii Umaniste (PPU) la alegerile prezidențiale, Ramona Ioana Bruynseels, crede că în șase luni imunitatea poate deveni istorie. Bruynseels spune într-un interviu pentru Evenimentul Zilei că va lupta cu determinare pentru ideile ei.

Ați propus recent să se elimine imunitatea pentru politicieni. Tema nu este nouă. Inclusiv ultimii doi președinți, Iohannis și Băsescu, au făcut propuneri similare și totuși nimeni nu s-a atins real de imunitate. Miroase a promisiune electorala irealizabilă.

Bruynssels: Așa este, miroase! E mirosul celor care au promis-o și n-au făcut-o. Pentru că nici nu și-au dorit-o cu adevărat. Au avut nevoie de imunitate. Eu n-am nevoie, nu fac parte din vechiul sistem. Am convingerea că în 6 luni imunitatea poate deveni istorie. Cu pași concreți, nu rămânând doar la promisiuni electorale. Primul pas: organizarea unui referendum pentru ca românii să decidă, cu da sau nu, dacă mai vor sau nu să existe imunitate pentru politicienii. Răspunsul îl intuim toți. Într-un sondaj online făcut în aceste zile 96% dintre cei care au participat susțin eliminarea imunității. După acel referendum tema ajunge în Parlament și, la final, din nou în fața națiunii.

EVZ: Parlamentarii nu vor vota niciodată pentru un proiect care îi lasă fără imunitate.

Bruynssels: Ba vor vota! Știți de ce? La anul sunt două runde de alegeri, locale și parlamentare. Cine nu va vota pentru eliminarea imunității se va plasa în conflict deschis nu doar cu mine, ci și cu peste 90% dintre români. Acesta este un risc pe care nu si-l va permite niciun politician sau partid care spera să mai ajungă vreodată în Parlament. Da, știu, dragii noștri politicieni nu vor renunța de buna voie la imunitate, însă o vor face obligați de peste 90% dintre români și de propriile ambiții. Dar pentru a reuși este foarte important să acționăm rapid, în prima parte a anului 2020. Daca trec alegerile din 2020 fără să facem o schimbare majoră, imunitatea și sora ei geamănă, nesimțirea, vor continua să ne sfideze încă 30 de ani.

EVZ: Credeți că aveți șanse reale să mai rămâneți în competiția prezidențială și după primul tur?

Bruynssels: Am toate șansele și determinarea de a lupta pentru proiectele mele. Acum câteva luni, notorietatea mea era, practic, zero. Astăzi a depășit bine 50%. Șansele se construiesc cu multa muncă și convingeri oneste. M-am întâlnit cu zeci de mii de români cu care am discutat deschis, cinstit despre ce ne doare pe toți! Fără ipocrizie, fără șmecherii politice. Dacă oamenii cu care m-am întâlnit vor crede în mine, în proiectul pe care îl propun, lupta este deja câștigată.

