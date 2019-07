Ramona Ioana Bruynseels, mesaj pentru femei: „Avem datoria morală să nu tolerăm discriminarea”

Foto: Lucian Alecu

Ramona Ioana Bruynseels, candidata Partidului Puterii Umaniste, și-a lansat oficial înscrierea în cursa pentru prezidențiale, duminică, la Sala Polivalentă.

Aceasta a lansat un mesaj pentru toate femeile din România, un mesaj pe care îl va dezvolta și mai mult în proiectele viitoare.

„În realitatea prezentă fiecare bărbat și fiecare femeie are dreptul de a se exprima și de a fi auzit. Are dreptul de a lupta, de a avea o familie, o casă, o mașină, vacanțe, siguranță socială și securitate. Dreptul de a fi respectat în fiecare zi și toți mai mulți dintre noi le conștinetizăm și le știm. Asta pentru că ne-am trezit. Am un mesaj special pentru femeile din România: Avem datoria morală să nu tolerăm orice fel de discriminare, este datoria noastră morală față de trecutul nostru, prezentul nostru și îndeaosebi pentru viitorul nostru. Într-o lume strâmbă nimeni nu trăiește drept. Bărbați și femei, artiști, corporatiști cu toții putem să ne dăm mâna să depășim conflictele care ne divizează și ne erodează încrederea. Vreau o țară a poveștilor de succes. Suntem o națiune harnică, inteligentă și inventivă”, a subliniat Ramona Ioana Bruynseels la Antena 3.