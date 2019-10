Ramona Ioana Bruynseels promite o luptă continuă împotriva imunității

Lupta pentru Palatul Cotroceni de anul acesta aruncă în arenă două reprezentante ale sexului frumos. Viorica Dăncilă și Ramona Ioana Bruynseels. Dacă prima a ocupat mai multe funcții într-un partid politic, a doua provine din piața privată și se delimitează de obiceiurile oamenilor politici. Mai mult, Ramona Ioana Bruynseels își axează proiectul electoral pe un mesaj clar și puternic: „Fără imunități”. Desemnată, în vara acestui an, de Partidul Puterii Umaniste drept candidat, Ramona Ioana Bruynseels își provoacă toți cotracandidații la un exercițiu de transparență inedit: să pună pe masă contractele și relațiile financiare pe care le-au avut cu statul.

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul PPUSL la alegerile prezidențiale, îi invită pe cei 13 contracandidați ai săi, care aspiră la Președinția României, să prezinte, public, tuturor românilor patru categorii fundamentale de informații, menite să restabilească încrederea în Guvern, Președinție, Parlament și administrația locală. Invitația a fost făcută pe pagina sa de Facebook.

„Eu, Ramona Ioana Bruynseels, nu am nimic de ascuns. N-am făcut politică, nu am în spate un partid finanțat din zeci de milioane de la buget, nu am avut niciodată imunități! Iar dacă voi ajunge președinte, mă voi lupta în fiecare zi ca niciun politician să nu mai aibă privilegii și imunități!”.

Patru povocări pentru contracandidați

În acest context, oponenții săi sunt povocați să dea dovadă de transparență cu privire, în principal, la „câte și ce contracte au încheiat cu instituții ale autorităților publice centrale și locale sau cu societățile, regiile și companiile la care statul sau autoritățile publice județene ori locale sunt acționari. Ei sau membrii familiei lor”. De asemenea, să precizeze „sumele primite de la stat, sub orice formă, pentru asociațiile și fundațiile în care au ocupat funcții de conducere în ultimii 10 ani”. Mai mult, Ramona Ioana le cere competitorilor săi să arate „câte și ce indemnizații au primit direct sau prin membri de familie ca urmare a prezenței în consiliile de administrație sau comitetele de supraveghere ale companiilor, regiilor și societăților naționale”, precum și „donațiile ce au avut că obiect orice bunuri imobile sau bunuri mobile a căror valoare depășește 5.000 de euro”. Candidatul PPUSL atrage atenția că aceia care nu vor răspunde au ceva de ascuns și, în acest caz, „nu au ce căuta la președinția României”

Specialist în Drept, masterand în administrație public` și voluntar

Ramona Ioana Bruynseels s-a născut, la 14 februarie 1980, la Cluj Napoca. Este de profesie jurist. A urmat cursurile Facultății de Drept ale Universității „Dimitrie Cantemir”, din Cluj-Napoca și și a obținut un master la aceeași unitate de învățământ superior. Ulterior, a urmat un curs post-universitar la Colegiul Național de Apărare – Academia de Înalte Studii Militare și masteratul în administrație publică a Școlii de Guvernare „John. F. Kenedy”, din cadrul Universității Harvard, unde a fost distinsă cu premiile speciale Raymond Veron și Lucius Littauer.

Pe plan profesional, candidatul PPUSL a activat la lector de Drept Civil la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, ca și consilier juridic la MApN, a fost manager de relații corporate-retail la BCR și șef al Cancelarei președintelui acestei bănci.

Ramona Ioana Bruynseels a contribuit la strângerea de fonduri pentru campanii sociale și a făcut voluntariat în Africa de Sud în cadrul unui program dedicat protecției copiilor vulnerabili.

În iulie 2017, a devenit consilier de stat pentru relația cu SUA în cadrul Guvernului României și, ulterior, a ocupat funcție de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

În luna iunie a acestui an, Congresul Partidului Puterii Umaniste – Social Liberal a desemnat-o pe Ramona Ioana Bruynseels în funcție de președinte al Biroului Executiv și, cu unanimitate de voturi, pentru poziția de candidat la alegerile prezidențiale.

Proiect politic dur: Război total imunităților și privilegiilor

Cel mai dur obiectiv al proectului prezidențial al Ramonei Ioana Bruynseels este desființarea imunităților pentru politicieni. Inclusiv a președintelui, nu doar a parlamentarilor și miniștrilor. „În acești 30 de ani, imunitatea a produs monștri nu doar în Parlament, Guvern sau Președinție, ci în adâncul societății românești, unde oameni fără principii și valori morale, puși pe căpătuială, au profitat din plin. Am văzut cu toții, exemple în viața zilnică de oameni care, dacă au „în spate”, de exemplu, un polițist care, la rândul lui, are << în spate>> un lider local corupt, care are și el << în spate>> un parlamentar, se cred imuni! Imunitatea este prima și fundamentală cauză a abuzurilor din România. Greșit folosită de către politicieni, ea s-a constituit într-un abuz de putere față de ceilalți cetățeni și față de lege. În plus, imunitatea, în forma ei, de zi cu zi, nesimțirea, este un cancer pe care trebuie să îl extirpăm integral. Orice particulă am mai păstra, ne va fi fatală.(…) Știu, ați auzit de multe ori în campanii, declarații ale politicienilor care au desființat din vorbe, ba imunitatea parlamentarilor, ba a președintelui, dar, din păcate, după alegeri, au uitat brusc de promisiune. Nu mai e cazul. Eu am intrat foarte recent în politică, înțeleg realitatea din perspectiva cetățeanului, nu a demnitarului cu privilegii și resping categoric obiceiurile politicile din ultimii 30 de ani”, arată candidatul umanist în proiectul său politic.

Un alt proiect, care poartă denumirea „România vorbește”, vizează constituirea celei mai mari platforme de consultare democratică directă din istoria Românie “ După ce îi voi ascultă pe oameni, voi crea un set de politici publice, pe care îl voi propune Guvernului, indiferent de culoarea acestuia.”, mai arată Ramona Ioana Bruynseels.