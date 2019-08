Ramona Ioana Bruynseels: România este dezamăgită de politicieni; pluteşte schimbarea în aer

Candidatul umanist la Preşedinţie, Ramona Ioana Bruynseels, a declarat, sâmbătă, la Suceava, că liderii politici trebuie să dea dovadă de ''dragoste adevărată faţă de ţară şi dedicare'', să nu se mai bazeze pe populisme, pentru că România ''este supărată şi dezamăgită''.



''Pluteşte schimbarea în aer. România este supărată. Este supărată pe politicienii care, în ultimii 30 de ani, şi-au bătut joc de ea. (...) Este dezamăgită şi-şi doreşte altceva, o nouă viziune, oameni care să fie capabili să implementeze ceea ce spun şi care să nu se mai bazeze atât de mult pe populisme şi pe minciuni, pentru că oamenii deja nu mai suportă trucurile şi minciunile. (...) Sper din suflet ca toţi liderii noştri politici să dea dovadă de înţelepciune, în primul rând, şi de dragoste adevărată faţă de ţară şi dedicare. (....) Dacă îi vor conduce aceste două principii, atunci cu siguranţă vor lua deciziile potrivite pentru ţara noastră'', a spus Bruynseels, într-o conferinţă de presă.



Ea a amintit că a făcut parte din Guvernul Dăncilă, până pe 24 mai, şi ''nu este deloc plăcut'' să fie contracandidat al fostului şef, despre care spune că ''este un om bun'', dar are nevoie de ''profunzime profesională'' şi înţelegerea fenomenelor economice.



''Nu este deloc plăcut. (...) La nivel personal nu am absolut nimic cu doamna Viorica Dăncilă. O apreciez, o respect, o stimez. (...) Fiind în trecut subordonata dânsei, nu este o poziţie foarte confortabilă, însă acum suntem contracandidaţi şi sper din suflet să trecem peste eventuale lipse de confort în a ne adresa una alteia şi în final să luptăm pentru România. (...) Doamna Dăncilă este un om bun, bine intenţionat, însă nu sunt sigură că are viziunea necesară pentru a fi preşedintele României. (...) I-ar trebui mai multă profunzime profesională, o înţelegere mai profundă a fenomenelor economice în primul rând'', a precizat Bruynseels.

AGERPRES