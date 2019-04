Rareş Bogdan, despre interzicerea mitingului PNL la Alexandria: Vine lupul, vom fi peste 10.000 şi vom mărşălui

Lucian Alecu

Candidatul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareş Bogdan, a transmis duminică, după interzicerea unui miting al liberalilor în municipiul reşedinţă al judeţului Teleorman, că săptămâna viitoare va veni "lupul" la Alexandria şi că prin oraş vor mărşălui peste 10.000 de membri şi simpatizanţi ai PNL, pentru a arăta că timpul PSD şi al lui Liviu Dragnea "a expirat".



"Credeţi că aşa se mai poate conduce o ţară, cu ameninţări, cu şantaje, cu arcanul? Oameni ameninţaţi că nu-şi vor primi ajutoarele sociale, oameni care au fost condiţionaţi cu un plin de motorină au ajuns pentru a aplauda o gaşcă de infractori care se cred stăpâni pe România. Nu sunt stăpâni. Şi le vom arăta asta pe 26 mai. Ne-au oprit, printr-un gest fără precedent, ne-au oprit pentru a organiza sâmbăta viitoare, pe 20, un miting în capitala corupţiei din România, Alexandria. Au pus nişte iepuraşi pe platoul din faţa Sălii sindicatelor. Le-am transmis şi le transmit acum: vine lupul la Alexandria şi noi vom fi acolo. Şi vom fi peste 10.000 şi vom mărşălui prin Alexandria, pentru a chema alături de noi pe toţi cei care cred că timpul PSD a expirat, că timpul lui Liviu Dragnea şi a găştii din jurul său a expirat, că România trebuie eliberată din mâinile lor", le-a spus Rareş Bogdan membrilor, simpatizanţilor PNL din regiunea Sud-Est şi candidaţilor partidului pentru alegerile europarlamentare, prezenţi la o întâlnire ce a avut loc la Pavilionul Expoziţional.



Potrivit acestuia, ţara este condusă de o formaţiune politică care "desconsideră" cetăţenii ţării noastre.



"Nu v-aţi săturat oameni buni, de doi ani şi patru luni de zile vorbim de puşcăriaşi, de deţinuţi, de infractori, mai mult decât de bătrânii acestei ţări, de copiii bolnavi, de soţiile singure, departe de soţii care lucrează în construcţii în Spania, Israel, Grecia. (...) Nu v-aţi săturat să vorbim mai mult de infractori decât de cetăţeni cinstiţi, de condiţiile din închisori înainte de a vorbi de condiţiile din spitale, din şcoli, să fiţi conduşi de oameni care nu iubesc această ţară, care îşi desconsideră cetăţenii?", s-a adresat Rareş Bogdan participanţilor la evenimentul PNL.



Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a anunţat vineri că un miting de lansare a candidaţilor PNL la europarlamentare care urma să aibă loc pe 20 aprilie a fost interzis de Primăria Alexandriei.



Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, a declarat, vineri, că toate solicitările venite de la partide de organizare a unor manifestări în zona centrală a oraşului, respectiv cererile depuse de PSD, PNL şi PMP, au fost respinse de către Consiliul Local având în vedere lucrările de refacere a pavajului şi derularea unor acţiuni premergătoare Paştelui, stabilite de la începutul anului.



Drăguşin a spus, într-o precizare trasmisă AGERPRES, că PNL şi PSD au depus câte o nouă solicitare, de această dată pentru marş pe străzile municipiului, iar noile solicitări vor fi analizate luni de către o comisie formată din primar, secretar, şi trei ofiţeri din cadrul MAI.



Primarul municipiului Alexandria a punctat că acţiunea dedicată sărbătorilor pascale era prevăzută în calendarul manifestărilor cultural - educative aprobat în luna ianuarie şi se va concretiza în amplasarea unor elemente decorative luminoase specifice sărbătorilor de Paşte, a unor tonete de alimentaţie publică şi desfăşurarea a unor activităţi pentru copii.



Drăguşin a adăugat că un motiv în plus pentru care nu se pot desfăşura manifestări cu mii de participanţi în centrul municipiului Alexandria este şi derularea lucrărilor de refacere a pavajului deteriorat din zona platformei din faţa ANAF, de vizavi de Casa de Cultură, astfel că spaţiul rămas pentru organizarea unor manifestări tip miting nu ar permite prezenţa a mai mult de 3.000 de persoane, iar PNL a cerut aprobare pentru o manifestare cu 7.000 de participanţi, iar PSD pentru una cu 15.000 de participanţi.



Edilul, care este membru al PSD, a susţinut că liderul PNL Teleorman, Eugen Pârvulescu, ar fi afirmat, în contextul refuzului solicitării pentru miting, că nu mai este responsabil de atitudinea manifestanţilor în cazul unui marş.



"Am fost ameninţat de senatorul PNL Pârvulescu, în şedinţa de Consiliu Local, că pentru acest refuz nu mai este responsabil de atitudinea manifestanţilor în cazul unui marş. (...) Am explicat că şi partidul din care fac parte poate fi supărat că nu le aprobăm mitingul şi că nu mă sperii de eventuale efecte", a conchis Victor Drăguşin. AGERPRES