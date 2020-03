Rareș Bogdan: Indiferent de situație, alegerile trebuie făcute pe 21 iunie

Victor Stroe

Europarlamentarul Rareș Bogdan, care deține și funcția de prim-vicepreședinte al PNL, nu concepe renunțarea la planul alegerilor anticipate. Acesta a declarat, duminică seară, la un post de televiziune, că, în legătură cu criza Coronavirusului, „până acum, lucrurile au fost coordonate extrem de bine”. „Avem o mare comunitate în Italia. Situația poate deveni critică, 14.000 de români au intrat în țară. Trebuie să avem încredere în autorități, să nu le fentăm. Am văzut multă retorică în ultimele zile, dar care este problema dacă, în ziua alegerilor locale, vom avea și anticipate? Alegerile trebuie organizate până în 21 iunie. Deocamdată, putem gestiona această situație. Am încredere în toți cei aflați la vârful statului român. Faptul că Raed Arafat, împreună cu colegii săi, au decis să suspende toate adunările publice, e bine, dar am văzut reacții negative, mai ales din zona celor din fotbal”, a adăugat Rareș Bogdan.

La rândul lui, premierul demis și interimar Ludovic Orban susține că Executivul a luat toate măsurile pentru a proteja populația de Coronavirus, dar pe zona politică lucrurile merg mai departe. Orban a explicat că, cel puțin în acest moment, nu se pune problema amânării alegerilor anticipate, așa cum ceruse liderul Pro România, Victor Ponta. „Încă n-am stabilit data alegerilor locale, cum să amânăm alegerile locale. Alegerile anticipate sunt în mâna Parlamentului, dacă se resping două Guverne consecutiv, atunci vom avea alegeri anticipate”, a declarat, ieri, Ludovic Orban.