Răspunsul Vioricăi Dăncilă la atacul lui Klaus Iohannis: „Ce a făcut preşedintele României astăzi este un act grav de iresponsabilitate şi un atentat la liniştea şi siguranţa oamenilor”

Lucian Alecu

Premierul Viorica Dăncilă îi transmite preşedintelui Klaus Iohannis că cetăţenii încă aşteaptă explicaţii cu privire la motivul pentru care "încalcă repetat Constituţia" şi afirmă că încercarea acestuia de "a crea panică în societate este de un cinism incalificabil".



"Din nefericire, Palatul Cotroceni a devenit un sediu de campanie pentru actualul preşedinte. Îi transmit domnului Klaus Iohannis că cetăţenii încă aşteaptă explicaţii cu privire la motivul pentru care încalcă repetat Constituţia. Toţi vrem să înţelegem de ce actualul şef al statului face un abuz de putere şi continuă blocarea activităţii Guvernului, deşi majoritatea constituţionaliştilor îi transmit că interpretează electoral Legea fundamentală. Respectarea Constituţiei nu este facultativă, este obligatorie, iar domnul Klaus Iohannis ar fi trebuit să înveţe acest lucru după multiplele situaţii în care a primit soluţii nefavorabile de la Curte", a scris Dăncilă joi seară pe facebook.



Primul-ministru susţine că preşedintele nu a venit cu nicio soluţie de deblocare a crizei, ci doar cu "declaraţii care să o alimenteze".



"Candidatul Iohannis vorbeşte despre obligaţiile premierului, dar nu se achită de propriile obligaţii. În schimb, se antepronunţă în numele Curţii Constituţionale, în numele Parlamentului şi chiar în numele Guvernului. Ne dovedeşte încă o dată visul său de a fi 'preşedintele-stat'", se arată în postare.



În acelaşi timp, adaugă Dăncilă, Klaus Iohannis "uită că a girat absolut toate guvernele şi toţi miniştrii din ultimii 5 ani, însă în momentul când nu i-a mai convenit politic, s-a întors de fiecare dată împotriva lor şi a încercat să manipuleze o ţară întreagă".



"Am văzut în această seară la domnul Klaus Iohannis un dispreţ orb pentru români şi ţară. Ce a făcut preşedintele României astăzi este un act grav de iresponsabilitate şi un atentat la liniştea şi siguranţa oamenilor pentru ziua de mâine. Să îi fie clar şi domnului Klaus Iohannis: Guvernul pe care îl conduc plăteşte astăzi pensiile şi salariile şi le va plăti şi de acum înainte. Încercarea acestuia de a-i speria pe oameni şi a crea panică în societate este de un cinism incalificabil. Noi ne-am făcut datoria şi am sesizat Curtea Constituţională în legătură cu aceste încălcări, însă ne asigurăm că venim şi cu alte soluţii pentru deblocarea crizei instituţionale actuale, asta în ciuda insistenţei candidatului Klaus Iohannis de a o perpetua", mai menţionează premierul Viorica Dăncilă.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că respinge "categoric" propunerile pentru miniştrii interimari.



"Criza în care ne aflăm este generată de PSD prin comportamentul iresponsabil faţă de guvernarea României. Această criză, de care sunt vinovaţi PSD şi toţi aliaţii lor din aceşti ani, tinde să se acutizeze şi să aibă consecinţe din ce în ce mai grave, care vor fi resimţite de toţi cetăţenii. Conflictele din coaliţia de guvernare, disperarea PSD de a rămâne la putere, luptele interne şi târguielile pe funcţii nu au nicio legătură cu agenda reală a românilor. Eu nu girez sub nicio formă un astfel de joc politic meschin şi, ca atare, resping categoric propunerile înaintate pentru miniştrii interimari", a afirmat preşedintele, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.



Iohannis a mai spus că este "ridicol" ca un partid să se plângă de faptul că nu este lăsat să guverneze în contextul în care, în decurs de doi ani şi jumătate, a schimbat trei guverne şi 80 de miniştri. AGERPRES