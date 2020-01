Război între Adrian Țuțuianu și președintele CJ Dâmbovița

Senatorul Adrian Țuțuianu a anunțat că îi va face o plângere penală pentru abuz în serviciu contra intereselor publice președintelui social-democrat al Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea (PSD), fost șef al SRI local. Într-o postare pe contul său de socializare, Țuțuianu scrie: „Securistul din fire n-are lecuire. Sub pretextul că are nevoie de spațiu, securistul Oprea a dispus să nu fie prelungit contractul pentru cabinetul parlamentar pe care îl aveam în clădirea Consiliului Județean. Sunt singurul parlamentar în această situație. Spații similare dețin, la etajul 1 al Consiliului Județean Dâmbovița, deputații Rovana Plumb și Corneliu Ștefan. Am fost și eu președinte al Consiliului Județean și nu mi-a trecut vreodată prin minte să fac așa ceva. Florin Popescu, de pildă, avea spațiu de birou parlamentar. Niciun președinte de CJ nu a făcut așa ceva. Este încă o premieră dezgustătoare pe care o bifează Securistul”.

Senatorul Pro România anunță că în niciun caz nu va elibera sediul. „Aștept ca Securistul să-și mobilizeze oamenii și să procedeze la o evacuare nelegală. Îi voi face plângere penală pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. Ca senator, eu nu mă reprezint pe mine însumi, ci pe alegători. Ca formă de protest, îmi voi organiza audiențele în fața sediului Consiliului Județean Dâmbovița! Mi se pare cel mai democratic, cel mai transparent mod prin care pot să arăt micimea Securistului”, mai scrie Țuțuianu, care adaugă că nu ştie dacă Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, „cel care militează pentru dialog și porți deschise, știe ce se întâmplă în Dâmbovița și dacă girează un astfel de comportament. Sunt curios de reacția pe subiect a foștilor colegi din PSD Dâmbovița care-mi tot cer să le fiu alături”.