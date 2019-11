Război total în Pro România, înainte și după votul din Parlament. Victor Ponta îl acuză pe Mihai Tudose de pact cu PNL

Victor Stroe

Președintele Pro România, Victor Ponta, l-a acuzat, ieri pe colegul său Mihai Tudose de trădare și susține într-o postare pe Facebook că acesta ar fi negociat atât cu PSD, cât și cu PNL. Reacția lui Ponta vine în contextul în care în Pro România a pornit un adevărat război, pentru că mai mulți lideri urmau să voteze Guvernul Orban.

„Dacă vă puneați întrebarea cine este «negociatorul» cu PNL - tot Mihai Tudose, care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD și cu Ludovic Orban în weekend să votăm cu PNL! Cel pentru care am muncit toți să ajungă la Parlamentul European - și care ne-a mințit în față pe toți că nu merge, că doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câștigat pe lista Pro Romania!”, a scris pe Facebook, Victor Ponta.

Președintele Pro România l-a amenințat direct cu excluderea pe Mihai Tudose, dar și pe ceilalți membri care nu respectă decizia partidului. Acesta susține că „e bine că măcar separăm apele. Dar este greșeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările și ticăloșiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puțini, dar fără vânzători!

Ponta susține că Pro România se află sub un atac și că nu va lăsa partidul să fie folosit de Ludovic Orban și PNL. De asemenea, Ponta a atras atenția că toți cei care au participat ieri la vot vor fi excluși din partid.

Tudose: „Nu suntem morcovi”

În replică, Mihai Tudose, susține că nu a spus niciodată că România trebuie să aibă un guvern Orban. „Am spus că trebuie să aibă un guvern, din motive care țin de funcționarea țării. Nu am negociat nici cu Orban, nici cu Claudiu Manda, nici cu PSD sau PNL. Altcineva a negociat toată vara cu Viorica Dăncilă la vila Lac, cu PNL posturi la Cameră”, a declarat Tudose. Fostul premier PSD a acuzat și faptul că parlamentarii Pro România din comisia de buget finanțe l-au votat pe Florin Cîțu la audiere, deși Victor Ponta îi cere lui Orban să-i schimbe pe cei trei candidați cu vot negativ în comisii, printre care și Cîțu. „Colegii noștri nu sunt morcovi să poată fi cumpărați la bucată. Nu votez guvernul Orban, nu am trădat, nu am vândut pe nimeni. Dacă niște colegi ca ai noștri pot fi acuzați că se vând la bucată, mă îngrozește; ce, ei sunt morcovi să-i vinzi la bucată?”, a adăugat Mihai Tudose