Răzvan Cuc: Nu există nicio scuză ca Magistrala 5, Eroilor-Drumul Taberei, să nu fie finalizată până la sfârşitul anului

Nu există nicio scuză ca magistrala de metrou M5, Eroilor-Drumul Taberei, să nu fie finalizată până la sfârşitul anului, a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, care a verificat joi stadiul de execuţie a lucrărilor la obiectivul menţionat.



"Am vrut să mă asigur în această vizită că antreprenorul îşi asumă termenul de finalizare a acestui obiectiv şi mai are de lucru doar la partea de finisaje. Şi tocmai m-a asigurat că la sfârşitul acestui an va finaliza tot ce ţine de finisaje şi structura fizică. Contractul de automatizare va fi semnat în cursul săptămânii viitoare, iar automatizarea va fi, practic, finalizată până la sfârşitul acestui an. Domnul director şi-a pus mandatul la bătaie că va termina acest obiectiv şi vom circula pe Magistrala 5. Din punct de vedere al banilor, n-avem o problemă cu constructorul, suntem cu plăţile la zi. Sunt pe fonduri europene. Deci nu există nicio scuză să nu fie finalizat la sfârşitul acestui an. Aşteptăm de mulţi ani Magistrala 5, pentru că ştiu că s-au prelungit termenele de finalizare din diferite probleme pe care le-au invocat constructorii, dar eu sper ca aceştia să-şi fi învăţat lecţia şi de data aceasta termenele să şi le asume şi să finalizeze în acest an", a precizat ministrul Transporturilor, citat într-un comunicat remis AGERPRES.



Magistrala 5 de metrou, Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, va avea aproape 7 kilometri lungime şi este compusă din 10 staţii de metrou şi un depou (Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2).



Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de reţea şi la 63 de staţii de metrou.



Noua linie de metrou va realiza pe traseul proiectat o viteză maximă de 80 km/h şi o viteză comercială de 36 km/h prin intermediul materialului rulant de tipul trenuri de metrou greu pentru exploatare urbană subterană (compatibile cu trenurile aflate în circulaţie pe reţeaua existentă de metrou) - 1250 călători/tren pentru o circulaţie la o capacitate de transport de 50.000 călători/h/sens şi o frecvenţă de 90 secunde. Distanţa medie între staţii este de aproximativ 700 metri, variind de la un minim de 550 metri la un maximum de 1112 metri.



Magistrala 5 este compusă din trei secţiuni: Eroilor - Râul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.

AGERPRES