Reacția lui Ludovic Orban după atacurile din PNL: O ieşire ciudată, care în mod evident avantajează PSD

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, consideră că poziţiile critice ale unora dintre colegii săi la adresa conducerii PNL, exprimate duminică seara, reprezintă "o ieşire ciudată", care avantajează PSD, iar acestea nu ar trebui să prezinte o foarte mare importanţă pentru spaţiul public.



"Sigur că pentru orice om care priveşte obiectiv la acest demers, acest demers, clar, avantajează PSD, pentru că mută atenţia de la dezastrul PSD şi de la blamul public pe care l-a primit PSD de la cetăţenii români, spre PNL, care chiar nu are absolut niciun fel de răspundere în organizarea acestui referendum, iar poziţionarea conducerii Partidului Naţional Liberal a fost o poziţionare profund democratică şi conformă cu ceea ce înseamnă democraţia şi respectul pentru convingerile intime. (...) Este o ieşire ciudată, o ieşire care, în mod evident, avantajează PSD, dar este o ieşire a unor colegi care, în mare parte sunt foşti şi care nu pot să dea lecţii privind managementul politic al partidului", a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV.



El a spus că este mirat că fostul preşedinte interimar al PNL, Alina Gorghiu, are această poziţie publică, în condiţiile în care "protocolul cu Coaliţia pentru Familie a fost semnat în mandatul de preşedinte al doamnei Gorghiu, iar doamna Gorghiu s-a manifestat în perioada precampaniei din 2016 în favoarea familiei tradiţionale". Ludovic Orban a adăugat că i se pare ciudată şi poziţia lui Cezar Preda, "care vrea să fie liderul unei facţiuni creştin-democrate în interiorul PNL".



Orban a precizat că nu a discutat cu cei care l-au criticat şi că ar fi preferat să aibă o discuţie înainte ca aceştia să facă postări publice, punctând faptul că "este un demers care nu are o semnificaţie foarte importantă".



Liderul liberal a remintit că "PNL nu a luat nicio decizie legată de acest referendum, decât aceea de a permite deplina libertate membrilor săi de a-şi exprima convingerile, punctul lor de vedere, referitor la această problemă" şi că de patru luni a făcut apel la liderii politici să nu politizeze această temă şi să nu o arunce în derizoriu, "întrucât este o temă care ţine de conştiinţa fiecăruia".



Ludovic Orban a susţinut că "lucrul cel mai important astăzi este faptul că se vede liber că în societatea românească există o stare de opoziţie aproape totală împotriva lui Liviu Dragnea şi împotriva PSD" şi că duminică "cetăţenii români au depus o moţiune de cenzură împotriva guvernării PSD".



"Liviu Dragnea, pe ce pune mâna se ofileşte, este aruncat în derizoriu şi este distrus. Din punctul meu de vedere, s-a văzut foarte clar că la acest referendum s-a văzut foarte clar că Liviu Dragnea a ajuns inamicul public numărul unu al românilor şi că a reuşit să discrediteze, să compromită o iniţiativă care, dacă ar fi fost lăsată să curgă în mod natural, fără să fie confiscată în scop electoralist de către Liviu Dragnea, probabil că ar fi avut cu totul şi cu totul alt deznodământ", a spus preşedintele PNL.



Mai mulţi parlamentari PNL au scris duminică seara, pe Facebook, că conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură şi către un nou eşec politic.



"Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură şi către un nou eşec politic, care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu uneşte, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge", au scris pe Facebook senatorul PNL Alina Gorghiu, dar şi deputaţii liberali Cătălin Predoiu, Cezar Preda şi Mihai Voicu. AGERPRES