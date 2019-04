Reacția PSD: Scrisoarea celor 12 ambasade încalcă explicit prevederile Convenţiei de la Viena şi reprezintă o lipsă de curtoazie faţă de Guvern

Departamentul de Politică Externă al PSD consideră că scrisoarea celor 12 ambasade, în care se exprimă îngrijorări cu privire la statul de drept din ţara noastră, încalcă "explicit" prevederile Convenţiei de la Viena, potrivit cărora comunicarea oficială a ambasadelor se face cu Ministerul Afacerilor Externe şi reprezintă "o lipsă de curtoazie" faţă de un Guvern desemnat de o majoritate legitimă din Parlament.



Într-o postare pe pagina de Facebook, Departamentul de Politică Externă al PSD arată că a luat notă "cu suprindere" de textul scrisorii deschise şi precizează că există o practică dezvoltată de statele democratice, generată de prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, potrivit căreia comunicarea oficială a ambasadelor acreditate într-un stat, pentru obţinerea de clarificări sau pentru eventuale transmiteri ale unor preocupări, se face în mod direct cu Ministerul Afacerilor Externe sau cu alte instituţii de stat cu competenţe în materie, şi nu prin intermediul unor mesaje date publicităţii.



"Scrisoarea celor 12 ambasade reprezintă o practică recurentă constatată anterior în România, care încalcă în mod explicit prevederile Convenţiei de la Viena. Reprezintă, în acelaşi timp, o lipsă de curtoazie faţă de un Guvern desemnat de o majoritate legitimă din Parlament, Guvern care are o agendă consistentă pro-europeană şi pro-atlantică şi care are o contribuţie importantă în prezent în promovarea agendei europene şi respectiv cea a Alianţei, inclusiv în efortul internaţional de garantare a securităţii internaţionale şi de combatere a terorismului. Chestiune în care, de altfel, o serie dintre semnatarii scrisorii menţionate nu excelează. Totodată, această conduită contrazice practica corectă şi respectuoasă faţă de Convenţia de la Viena, care există în statele pe care le reprezintă şi pe care România o respectă scrupulos", se menţionează în postare.



Totodată, se subliniază faptul că, în ultimii ani, respectivele ambasade nu au condamnat public abuzurile grave "comise, în numele principiului generos de combatere a corupţiei" de către persoane decidente din diferite instituţii din România.



"Remarcăm încă o dată cu profund regret că în ultimii ani nu am înregistrat niciun fel de reacţie publică din partea acestor ambasade de condamnare a abuzurilor grave comise, în numele principiului generos de combatere a corupţiei, de către persoane decidente din instituţii din România din domeniul Judiciarului şi respectiv Serviciului Român de Informaţii, abuzuri grave care au luat forma protocoalelor clasificate încheiate de SRI şi de instituţii esenţiale din Justiţie, violării unor drepturi fundamentale ale omului în România, începând cu prezumţia de nevinovăţie şi continuând cu dreptul la un proces echitabil etc. Această lipsă de reacţie, aparent inexplicabilă, s-a înregistrat chiar şi atunci când aceste violări grave ale regulilor de bază ale funcţionării unei justiţii corecte şi independente în orice democraţie au fost constatate atât de Curtea Constituţională a României, cât şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi de alte instanţe judecătoreşti teritoriale din ţara noastră", se mai arată în postarea menţionată.



Departamentul de Politică Externă al PSD admite, "cu bună credinţă", că pot exista subiecte care necesită clarificări, dar punctează că "acestea trebuie realizate în formulele legale din punctul de vedere al dreptului internaţional, care trebuie respectate şi pe teritoriul României aşa cum sunt respectate şi în alte state democratice, şi nu prin intermediul unor corespondenţe cu caracter public, care pot constitui subiect de speculaţii de natură politică sau de manipulare publică, mai ales într-un context naţional cu două competiţii electorale importante în cursul acestui an în România".



De asemenea, PSD încurajează MAE şi Ministerul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României să invite şefii misiunilor diplomatice semnatare ale scrisorii la un dialog deschis, fundamentat pe informaţii şi evaluări pertinente.



"Încurajăm, în acelaşi timp, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României şi pe titularii acestor portofolii să iasă din starea de pasivitate şi de surprinzătoare discreţie şi să invite şefii misiunilor diplomatice menţionate la un dialog deschis, fundamentat pe informaţii şi evaluări pertinente, într-un spirit de respect reciproc necesar a fi manifestat între parteneri şi aliaţi. Suntem convinşi că există suficiente resurse de bună credinţă şi profesionalism, cu necesarul respect pentru suveranitatea Statului Român, pentru a clarifica şi pentru a găsi suficiente soluţii care să asigure atât realizarea unor măsuri de reformă absolut necesare pentru garantarea independenţei şi imparţialităţii reale pentru Justiţia română, inclusiv în esenţialul domeniu de combatere a corupţiei, dar şi confortul partenerilor României, cu amendamentul important al necesităţii evitării cel puţin pe viitor a aplicării unor duble standarde în relaţiile dintre statele noastre", se arată în finalul postării Departamentului de Politică Externă al PSD.



Douăsprezece ambasade ale mai multor state - parteneri internaţionali şi aliaţi ai României -, printre care Franţa, SUA şi Germania, îşi "exprimă îngrijorări cu privire la statul de drept" din ţara noastră şi solicită părţilor implicate în elaborarea de ordonanţe de urgenţă în domeniul Justiţiei ''să se abţină de la modificări care ar slăbi statul de drept şi capacitatea României de a lupta împotriva criminalităţii şi corupţiei".



Documentul comun, publicat pe paginile de Facebook ale ambasadelor Franţei şi Germaniei, este semnat de următoarele ţări: Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Statele Unite ale Americii şi Suedia.



"Noi, parteneri internaţionali şi aliaţi ai României, chemăm toate părţile implicate în elaborarea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului care modifică legislaţia referitoare la domeniul Justiţiei să se abţină de la modificări care ar slăbi statul de drept şi capacitatea României de a lupta împotriva criminalităţii şi corupţiei", se arată în document. AGREPRES