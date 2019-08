Reacție DURĂ a Anei Birchall în cazul Caracal

Ana Birchall, ministrul Justiției, a făcut declarații în cazul Caracal. Anchetatorii i-au transmis ministrului Justiţiei că ADN-ul este al Alexandrei, iar ulterior, Ana Birchall a informat familia minorei. La Antena 3, ministrul Justiției a răspuns acuzațiilor conform cărora ar fi obținut probe dintr-un dosar al unui procuror, mai precis, informații despre expertiza medicilor legiști.

”Este prima mea declarație pe acest subiect. S-a respectat legea în privința comunicării pe care am făcut-o în acest caz. Nu vorbim despre o informație confidențială în cadrul urmării penale, ci de o informație de interes public. Nu există niciun fel de eroare de procedură. Orice om de bună credință poate să vadă acest lucru. Este obligatoriu ca oamenii să știe acest lucru pentru că am văzut tot felul de speculații. A fost un gest normal, firesc. În toată perioada aceasta, am ținut legătura cu părinții Alexandrei, dar și cu Alexandru Cumpănașu”, a spus Ana Birchall.

”Din punct de vedere moral, a fost un gest normal. În acea seară, am discutat cu mama Alexandrei de la mamă la mamă. I-am promis că indiferent de rezultat, indiferent de oră, indiferent de moment, îi voi da telefon pentru a nu afla de la televizor. Sunt promisiuni pe care le respect. Vă mărturisesc că a fost cel mai greu telefon pe care l-am dat.Nu aș vorbit despre acest lucru, nu aș fi făcut public acest lucru dacă nu ar fi existat atâtea comentarii și speculații față de un gest uman. Am vrut să-i protejez pe părinți să nu afle o așa informație de la părinți, pe surse, de la televizor. A fost o obligație morală, umană, dar și un minim gest de respect față de părinții îndurerați ai Alexandrei”, a mai spus ministrul Justiției la Antena 3 în emisiunea Cătălinei Porumbel.