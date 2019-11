Reacție DURĂ a lui Dan Barna, după scrisoarea lui Cioloș

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, îşi exprimă speranţa, luni, într-un viitor comun USR-PLUS, dar subliniază că vor trebui "serios" discutate teme precum criteriile de integritate, respingerea traseismului, eforturile depuse la iniţiativa "Fără penali" sau programul comun de guvernare.



Într-o postare pe Facebook, Dan Barna reaminteşte că USR a propus PLUS încă de la alegerile europarlamentare o fuziune a celor două partide.



"Chiar dacă n-a fost să fie atunci, continuăm să sperăm într-un viitor comun, dar pentru asta va trebui să discutăm serios pe teme precum criteriile de integritate, respingerea traseismului, recunoaşterea muncii colegilor noştri consilieri locali şi a eforturilor depuse la #FărăPenali sau programul comun de guvernare. Suntem asumaţi în logica unei alianţe de succes şi construim un mecanism fin, pe câmpul de bătălie, sub focul de artilerie al opozanţilor de toate felurile. Vom avea la începutul acestei săptămâni consultări în interiorul partidului asupra calendarului şi paşilor comuni pentru locale. Miercuri vom avea rezultatul consultării membrilor asupra poziţiei mele actuale, iar vineri, indiferent de rezultat, vom avea o şedinţă a Birourilor naţionale reunite USR şi PLUS pentru a pune pe hârtie paşii următori", precizează preşedintele USR.



El adaugă că Alianţa USR PLUS este o "forţă în politica românească", lucru confirmat de rezultatul alegerilor de duminică, "chiar dacă unele aşteptări au fost mai mari".



"Cele aproape 1,4 milioane de voturi pe care le-am primit mă obligă şi ne obligă să continuăm să luptăm pentru un 2020 în care să fim la guvernare şi în primării. Pentru acest obiectiv, trebuie să construim cu loialitate între parteneri. Este o valoare fundamentală după care mă ghidez în acţiunea politică. Şi tocmai de aceea nu o să ne împiedicăm în gesturi precum o întrerupere la o conferinţă de presă sau scrisori deschise trimise prin presă. Un proiect politic mare, care să facă bine României, se face cu viziune şi generozitate. Am toată încrederea că vom trece peste mici gesturi şi speculaţii de moment şi ne vom putea concentra pe temele mari. Le suntem datori oamenilor care cred în noi. Singura opţiune este succesul", a subliniat Barna.



Duminică, preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, la Cluj, că, în urma unei consultări interne, rezultă că cea mai mare parte a membrilor partidului său îşi doreşte o continuare a alianţei cu USR, dar şi mai multă coerenţă şi claritate.



Ca urmare a consultării interne a membrilor PLUS, a fost redactată o "scrisoare deschisă către membrii USR şi PLUS", în care sunt făcute trei propuneri. "O structură executivă unică reprezentând diversitatea, consolidând formula deja agreată la nivelul Protocolului Politic al Alianţei, coordonată de un secretar general ales prin vot comun al celor două partide, (...) un guvern din umbră şi un program politic comun, (...) finalizarea până în februarie 2020 a procesului de desemnare a candidaturilor unice pentru alegerile locale, în baza principiilor agreate în Protocolul Politic al Alianţei", se arată în scrisoare.

