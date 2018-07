Rebeliunea anti-Orban continuă. Marian Petrache cere Congres

Adrian Manolache

Disensiunile din interiorul liberalilor nu au încetat, noua reuniune a Biroului Executiv Naţional al PNL generând dispute între vechi liberali, precum Marian Petrache, nemulţumiţi de leadership-ul lui Orban, şi foştii democrat-liberali, suspectaţi că vor să-şi creeze „o bisericuţă” în partid. Marian Petrache, preşedintele CJ Ilfov, crede că este nevoie de un Congres pentru clarificarea doctrinară a partidului şi pentru ca Orban să primească o reconfirmare din partera partidului.

Marian Petrache nu şi-a ascuns iritarea faţă de reuniunea aripii PDL, organizată săptămâna trecută de către fostul preşedinte Vasile Blaga. „A făcut o gafă, aceea a fost o gafă. (...) Am spus în interiorul partidului, ce am avut de spus am spus acolo. Nu cred că pot să dezbat problemele interne ale partidului afară. Nu e corect. (A făcut o gafă - n.r.) pentru că nu mai există fostul PDL şi fostul PNL. Există PNL”, a răbufnit Marian Petrache. El a vorbit chiar de posibilitatea ca membrii Consiliului Naţional care va acea loc la începutul lunii august să convoace un Congres în care delegaţii care l-au susţinut anterior pe Ludovic Orban pentru şefia partidului să aibă posibilitatea de a se pronunţa dacă îl mai susţin sau nu. „PNL are astăzi o oportunitate extraordinară faţă de publicul de dreapta, trebuie doar să îi ofere. Nu poate să primească fără să îi ofere ceva. (...). Am spus că avem Consiliu Naţional şi decizia o iau membrii în Consiliul Naţional. Dacă vor să facă congres - bine, dacă nu - asta e. Sper să nu rămânem mereu la discuţiile de la colţuri. Îmi doresc din tot sufletul să ne orientăm cu faţa spre publicul nostru”, a mai spus Petrache. Deocamdată, propunerea preşedintelui PNL Ilfov nu a întrunit susţinerea necesară în rândurile colegilor săi, Ludovic Orban susţinând că este o opinie individuală, în condiţiile în care Congresul precedent al partidului şi-a asumat o ideologie liberal-conservatoare. „PNL este un partid care acţionează în conformitate cu mandatul care a fost dat actualei conduceri de Congres, care şi-a atins până acum obiectivele, este partidul care a realizat cea mai mare cerştere în sondajele de opini şi care are marea şansă să învingă partidul de guvernământ la următoarele alegeri. Conducerea partidului este foarte coerentă”, a afirmat Ludovic Orban. Foştii democrat-liberali realizează că întâlnirea lor a creat temeri în rândurile vechilor liberali şi acum încearcă să le domolească. „Pot să vă spun că după ce ne-am întâlnit (foştii membri PDL - n.r.), ne-am întâlnit cu domnul Ludovic Orban, împreună cu Vasile Blaga, cu mine, cu toată lumea... Am discutat ce s-a discutat. De ce a fost făcut aşa? Poate a fost bine, poate nu a fost bine. A creat un semn de întrebare...”, a admis prim-vicepreşedintele Mircea Hava. El a dat asigurări că tensiunile din PNL nu sunt atât de mari, catalogându-le drept „problemuţe”. „Şi pentru oamenii care au problemuţe, era bine să ne întâlnim cu ei. Şi mai este un lucru. Aici (la şedinţa Biroului Executiv - n.r.), mulţi tac pentru că, nu ştiu, parcă au o frică, o reţinere. Acolo şi-au mai dat drumul. Dar nu sunt probleme - încă o dată vă spun, şi asta a spus-o şi Vasile - partidul este unit, avem un partid şi de aici încolo trebuie să muncim ca să facem ceva”, a conchis Hava.

Ludovic a fost ales de 80% dintre cei care au participat la acel congres. În mod normal, cei care l-au susţinut trebuie să îşi reafirme sprijinul faţă de Ludovic Orban, pentru că, dacă erau aşa de corecţi, nu avea loc acea întâlnire.

Marian Petrache

Prim-vicepreşedintele PNL, Mircea Hava, a confirmat faptul că este interesat să renunţa la funcţia de primar de Alba-Iulia, pe care o deţine de 25 de ani, pentru un mandat de europarlamentar, el afrimând că în primărie sunt oameni suficient de bine pregătiţi ca să îi poată prelua funcţia.