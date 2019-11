Rectificare bugetară. Cîțu a explicat cum corectează greaua moștenire

Guvernul a adoptat, joi, rectificarea bugetară pentru anul 2019. Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. De asemenea, Executivul a suplimentat cu două miliarde de lei bugetul pentru pensii, alocații și indemnizații, precizează Antena3.

„Am mai vorbit despre cifrele din rectificarea bugetară, dar cred că este foarte bine să știți unde se duc acești bani, de ce a trebuit să suplimentăm partea de cheltuieli, pentru că altfel companiile din sectorul privat, cetățenii, persoanele fizice și pensionarii nu și-ar fi primit banii pe care îi meritau. Am suplimentat plățile pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Nu au mai fost bani in buget in ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii. Nu au mai fost bani în buget în ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii medicale. Știți bine că la TVA am făcut deja două plăți și până la finalul anului ne asigurăm că toate companiile vor primi TVA-ul, celor care au avut controale și raport favorit”, a anunțat Florin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern.

Executivul a alocat încă 1,8 miliarde de lei pentru proiectele din PNDL.

„Facem o suplimentare cu 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor pentru companii care au efectuat proiecte aferente programului PNDL. Asta este partea pentru sectorul privat. Nu este normal ca sectorul privat să fie cel care susține iresponsabilitatea guvernului precedent. Sunt aici companii care, dacă nu ar fi primit acești bani, una dintre ele chiar ar fi intrat în faliment”, a subliniat Cîțu.

De asemenea, Executivul a suplimentat, cu două miliarde de lei bugetul pentru acordarea pensiilor, alocațiilor de stat și indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap.

„Am suplimentat cu două miliarde de lei pentru plata până la finalul anului a drepturilor de asistență socială. Bani care nu erau incluși în buget. Vorbim de pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoane cu handicap, pentru persoane aflate în concediu de creștere a copilului, etc. Vă dați seama că acești bani nu erau incluși în buget și acești oameni nu și-ar fi primit banii”, a spus Cîțu, la finalul ședinței de Guvern.

„Pentru medicamente, iar un sector sensibil. A trebuit să mai adăugăm pe final de an încă 766,6 milioane de lei. A trebuit să suplimentăm bugetul cu 460 milioane de lei pentru achitarea diferențelor salariale prevăzute de legea 85/2016. Sunt plăți restante pentru 2018 și 2019 pentru universitățile de stat. În același timp, la pensii am suplimentat inițial cu suma de 585.9 milioane de lei pentru asigurarea plăților integrale, dar în ședința de astăzi am suplimentat cu încă 40 milioane de lei pentru că s-a făcut o recalculare”, a spus Florin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern.

El a precizat că a fost suplimentat bugetul și pentru programul de tomate.

„Tot în ședința de guvern de astăzi un program la care fostul guvern tot făcea referire, programul de tomate, nu avea bani prevăzuți în buget. A trebuit să includem 70 milioane de lei ca să fie făcute aceste decontări”, a subliniat Cîțu.