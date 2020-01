Relația USR-PLUS a ajuns la faza pe semnarea unor „hârtii de garanție”

Vehiculatul candidat independent la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, susținut de Uniunea Salvați România, a respins, ieri, propunerea făcută de PLUS-istul Vlad Voiculescu, acesta din urmă cerându-i să semneze un acord scris.

Acordul înseamnă, în fapt, angajamentul că, dacă în sondaje nu va ieși pe primul loc, Nicușor Dan nu va candida și că va susţine un candidat comun, indiferent care va fi acela. Fostul președinte și fondator al USR îi transmite lui Voiculescu că nu vrea să semneze o astfel de hârtie, deoarece el este un om de onoare.

Nicușor Dan a precizat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că a dovedit în toată activitatea sa publică faptul că este un om de onoare și că ceea ce spune și face. „Nu cred că trebuie angajamente scrise. Pe chestiunea asta am spus încă de acum un an că în ipoteza foarte probabilă că vom avea alegeri într-un singur tur, Opoziția trebuie să aibă un candidat unic, că trebuie să existe niște metode acceptate de toată lumea prin care acest candidat unic să fie desemnat.

În ipoteza în care Opoziția va avea un candidat unic și nu voi fi eu acela, n-o să candidez”, a precizat Nicușor Dan. Replica fondatorului USR are loc în contextul în care Vlad Voiculescu, candidatul desemnat de PLUS la alegerile pentru Primăria București, a afirmat, tot ieri, că îl invită pe Nicușor Dan să semneze un acord prin care să se angajeze la susținerea unui candidat comun al Alianței cu USR.“Sunt candidatul desemnat al PLUS. Dacă alianţa, prin alegeri primare, va decide și dacă bucureștenii vor decide, în cadrul alegerilor primare din cadrul alianţei, că Nicușor Dan este candidatul, îl voi susţine, bineînţeles. Mă aștept la același lucru din partea lui. Îl invit să semnăm un acord, mâine dacă trebuie, care să spună foarte clar: avem un singur candidat al alianţei. Aș vrea să aud lucrurile acestea mai clar spuse din gura dânsului”, a precizat VoIculescu la sediul partidului condus de Dacian Cioloș.

PLUS nu vrea „aranjamente de culise”

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății în Guvernul Tehnocrat, a prezentat și un sondaj de opinie din care reiese că este la egalitate cu Nicușor Dan, care are susținerea USR București pentru calitatea de candidat comun al Alianței USR-PLUS. Data limită până la care trebuie desemnat candidatul comun al Alianței este 15 martie. El a spus, referitor la opţiunea pentru un singur candidat al dreptei la Primăria Capitalei, că aceste discuţii trebuie să existe, dar alegerea candidatului trebuie să fie atributul bucureștenilor și nu al înţelegerilor de culise.

„Noi suntem o alianţă - USR PLUS. Așa am candidat la alegerile europarlamentare, la prezidenţiale, așa o să candidăm la locale și la parlamentare.

Discuţii între un partid și altul trebuie să existe, dar lucrurile au o anumită ordine. Alianţa își desemnează un candidat, după care și noi vrem să avem alegeri primare cu toţi candidaţii dreptei, anti-PSD, care împărtășesc un minim de principii în administraţie sau în politică. Noi, în partidele noi, am vrea să facem lucrurile altfel decât prin aranjamente de culise.

De aceea, vom apela la cetăţeni, o să le dăm posibilitatea să-și aleagă candidatul.

Discuţii trebuie să ai, sunt actori pe aceeași scenă, dar ne despart multe lucruri de politica veche, așa încât nu o să avem o înţelegere de culise”, a explicat Voiculescu.