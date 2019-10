Reprezentant PRO România: Moţiunea de cenzură se joacă la un scor foarte strâns

Moţiunea de cenzură are şanse să treacă, a declarat, joi, Adrian Dobre, reprezentant al Pro România, care a adăugat că "se joacă la un scor foarte strâns".



"Pentru prima dată, după foarte mult timp, această moţiune chiar are şanse, chiar se joacă la modul real şi democratic în Parlament. Sigur, mai puţin democratică este vânzarea sau cumpărarea de către Putere a parlamentarilor sau convingerea acestora cu diverse interese materiale, financiare sau de altă natură. Scorul moţiunii este foarte strâns, cu un plus de unu, două, trei, patru voturi, maxim. Se joacă astăzi moţiunea. Dar, după foarte mult timp, chiar are şanse să fie un demers de succes al Opoziţiei", a afirmat Dobre, la RFI.



Întrebat cum "i-a pierdut" Pro România pe parlamentarii Cornel Itu şi Horia Nasra, care au revenit în grupul PSD, Adrian Dobre a spus: "Noi le-am dat o şansă de a se rupe un pic de trecutul tenebros care a marcat această perioadă. N-au vrut să profite de ea, au mers mai departe în aceeaşi structură, în aceeaşi ecuaţie care i-a consacrat. Bun, foarte bine, fiecare parlamentar merge aşa cum îi dictează conştiinţa".



"Cert este că noi, la Pro România, avem cei 30 de parlamentari care şi-au asumat, au semnat moţiunea. Ne ţinem de cuvânt în ceea ce priveşte angajamentul de a da jos acest Guvern care trebuie să plece acasă", a susţinut el.

AGERPRES