Rezultate Europarlamentare 2019 Vâlcea: Diferenţă de mai puţin de un procent între PNL şi PSD, potrivit rezultatelor parţiale

Victor Stroe

Rezultatele parţiale la alegerile europarlamentare oferite de Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Vâlcea arată că PNL conduce în judeţ, procentul liberalilor fiind de 29,37%, în timp ce PSD a obţinut 28,99 % din voturile valabil exprimate.



Reprezentanţii BEJ Vâlcea au precizat că pe locurile următoare se situează Alianţa 2020 USR PLUS - 17,30%, Pro România - 7,55% şi ALDE - 4,96%, celelalte formaţiuni având sub 1%.



Datele sunt valabile luni, la ora 10,00, când din cele 430 de secţii de votare din Vâlcea au fost validate 288.



Prezenta la urne în judeţul Vâlcea pentru alegerile pentru Parlamentul European a fost de 47,99%, sub media naţională de 49,02%, cei mai mulţi votanţi fiind în mediul rural. AGERPRES