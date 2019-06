Robert Negoiţă: Banii pe primele trei luni vor fi recuperaţi la rectificarea bugetară

Banii care nu au fost alocaţi pe primele trei luni ale acestui an vor fi recuperaţi la rectificarea bugetară de luna viitoare, a declarat, miercuri, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, după întâlnirea edililor de municipii cu premierul la Palatul Victoria.



"Banii pe primele trei luni ale anului vor fi recuperaţi la rectificarea de luna viitoare sau când va fi rectificarea bugetară. Ăsta este cel mai important aspect şi avem şi angajamentul doamnei prim-ministru că vor da un comunicat de presă în acest sens. De asemenea, avem angajamentul doamnei prim-ministru referitor la efectele Ordonanţei 114, care a făcut ca contractele noastre pe partea de investiţii să crească. A zis că vor analiza modalitatea de a ne compensa în vreun fel această problemă care se reflectă tot în buget. (...) Atunci când s-a discutat pentru primării despre (alocarea a - n.r.) 60% din impozitul pe venit, s-a discutat pentru tot anul 2019. Cu toate acestea, una am discutat şi nu s-a întâmplat chiar aşa, dar, repet, vreau să îi mulţumim şi pe această cale că s-au angajat şi eu am speranţa că vor respecta de data asta ce s-au angajat, că vom primi banii înapoi. În discuţia cu noi, doamna prim-ministru s-a angajat că ni se vor da sumele înapoi", a spus Negoiţă.



Premierul şi ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, au avut săptămâna trecută o altă întâlnire cu primarii din Capitală. Atunci, Robert Negoiţă anunţa că s-a ajuns la concluzia că sumele de care primăriile "au fost vitregite" vor fi restituite la rectificarea bugetară.



El a mai spus la acel moment că, atât timp cât cotele alocate autorităţilor locale au fost atât de modificate în ultimii ani, a insistat ca acestea să fie trecute nu doar în Legea bugetului, ci în Legea finanţelor publice locale - Legea 273 sau în Codul finanţelor publice locale.

AGERPRES