Robert Negoiţă: În România, pe conjunctura legislativă existentă nu vor exista alegeri anticipate niciodată

Vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă a reafirmat, marţi, că partidul ar trebui să facă un pas în spate şi să cedeze guvernarea, adăugând că, în opinia sa, în actuala conjunctură legislativă, în România, "nu vor exista alegeri anticipate niciodată".



"Este evident că s-a greşit şi s-a greşit grav. (...) Dacă discutăm despre faptul că s-a greşit grav, asta înseamnă că greşelile trebuie îndreptate. (...) Am spus (...) că PSD ar trebui să facă un pas în spate şi să cedeze guvernarea, pentru că nu poţi guverna cu 23%, asta am spus-o ieri", a declarat Negoiţă, înaintea şedinţei Biroului Permanent Naţional al partidului.



Despre eventuale alegeri anticipate, vicepreşedintele PSD a spus: "Haideţi să fim realişti. În România, pe conjunctura legislativă existentă, nu vor exista alegeri anticipate niciodată, asta este părerea mea".



Întrebat dacă în şedinţa conducerii PSD va cere demisia Guvernului Dăncilă, Negoiţă a răspuns: "Am făcut-o ieri".



El a confirmat că a participat, luni seară, la un hotel din Bucureşti, la o întâlnire a mai multor lideri PSD, între care şi Marian Oprişan. AGERPRES