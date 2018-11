Robert Negoiţă spune că va vota împotriva oricărei excluderi în şedinţa CExN al PSD

Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, a anunţat, luni, că se va opune, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, excluderii unor colegi de partid, dacă se va pune această problemă, şi a adăugat că, de fapt, "nici nu poate fi vorba despre excluderi", pentru că "delictele de opinie nu se sancţionează într-o lume civilizată".



"Nu am ordinea de zi. Aici nu discutăm de apropiaţi sau nu de Liviu Dragnea, ci discutăm de un comportament normal. Reacţia mea este de a vota împotrivă, în mod evident, sau, mă rog, vreau să văd care sunt argumentele. Nu merg de la premisa că nu trebuie să existe şi un anumit mod de a spune colegilor atunci când greşesc repetat sau cu rea credinţă. Dar nu cred că trebuie folosit acest mecanism de excludere pentru revanşă sau pentru chestiuni neprincipiale. (...) Mă desolidarizez în situaţia în care se pune în discuţie excluderea vreunui coleg astăzi", a subliniat Negoiţă.



Întrebat dacă înregistrările apărute în spaţiul public cu senatorul PSD Adrian Ţuţuianu ar reprezenta un motiv de excludere a acestuia din PSD, Robert Negoiţă a spus: "Nu, nu, deloc. E o discuţie în cadrul organizaţiei, aşa că nu consider deloc că este un motiv de excludere. Nici măcar să se ia în discuţie excluderea".



De altfel, primarul sectorului 3 crede că nici scrisoarea unor lideri PSD împotriva lui Liviu Dragnea nu poate constitui un motiv de excludere.



"Nu este o chestiune de opţiune, şi nici măcar nu este o opţiune personală, ci opţiunea unui grup, şi delictele de opinie eu ştiu că nu se sancţionează într-o lume civilizată, într-o lume normală. Tocmai că ne-am supus majorităţii. Noi am avut o opinie şi Liviu Dragnea e în continuare preşedinte. Ce, l-am dat afară cu forţa? Nu, a rămas în continuare", a argumentat el.



Pe de altă parte, Robert Negoiţă crede că ar fi trebuit "demult" organizate alegeri la PSD Bucureşti. "Asta e o altă discuţie. Nu eu decid. (...) Ideea e că ar trebui să avem alegeri în Bucureşti, să se organizeze conferinţa la Bucureşti", a completat el. AGERPRES